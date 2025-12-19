Muere un motorista tras colisionar con un coche en el túnel de María de Molina (Madrid)

Un hombre de unos 50 años de edad ha perdido la vida la noche de este viernes, 19 de diciembre, tras sufrir un grave accidente de circulación en el interior del túnel de María de Molina. El suceso ha ocurrido minutos antes de las diez de la noche cuando, por causas que aún se investigan, una motocicleta y un turismo han colisionado en el tramo subterráneo que transcurre entre los distritos de Chamartín y Salamanca.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado de inmediato dotaciones de SAMUR-Protección Civil. A su llegada, los sanitarios han encontrado al motorista en parada cardiorrespiratoria y han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada. A pesar de los esfuerzos prolongados de los facultativos, las lesiones sufridas eran de extrema gravedad y finalmente solo han podido confirmar su fallecimiento.

Investigación y cortes de tráfico

Efectivos de la Policía Municipal de Madrid han procedido al corte total de ese tramo del túnel para facilitar las labores de asistencia y el trabajo de los equipos forenses. El cierre de la vía ha afectado a la circulación en uno de los ejes principales de salida de la capital, por lo que los agentes han tenido que desviar el tráfico hacia la superficie.

La Unidad Judicial de Seguridad Vial de la Policía Municipal se ha hecho cargo del atestado para esclarecer las circunstancias exactas de la colisión. Por el momento, no se han facilitado más datos sobre la identidad del fallecido ni sobre el estado del conductor del turismo implicado.