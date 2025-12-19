La sede del Consejo Mundial de Viajes y Turismo se trasladará de Londres a Madrid

La ciudad de Madrid consolida su posición como capital global del turismo tras ser elegida nueva sede del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que trasladará sus oficinas centrales desde Londres a la capital española. En este proceso, Madrid se ha impuesto a ciudades como Ginebra, París, Milán y Dubái, reforzando su papel como uno de los principales centros internacionales en la toma de decisiones del sector turístico. WTTC representa a más de 200 empresas líderes del sector turístico mundial, entre las que destacan grupos hoteleros, aerolíneas, operadores turísticos y compañías relacionadas con los viajes a escala global.

Esta designación se suma a la condición de Madrid como sede de ONU Turismo desde 1975 y confirma la solidez de un ecosistema turístico conectado y con capacidad de liderazgo internacional. El turismo tiene un peso estratégico en la ciudad, con un impacto cercano al 12 % del PIB y más de 440.000 empleos vinculados al sector, que se apoya en la colaboración público-privada como clave del modelo de turismo de calidad que define a la capital.

Para la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, “esta elección es una gran noticia para la ciudad y para el sector turístico madrileño, ya que refuerza nuestro papel como uno de los grandes centros internacionales de la toma de decisiones para el futuro del turismo”. Maíllo ha explicado que Madrid ha sido elegida, entre otros motivos, por “su competitividad como ciudad, el respaldo institucional, la conectividad aérea y la agilidad en los procesos administrativos”.

La elección de Madrid como nueva sede global de WTTC ha sido respaldada por unanimidad por los 17 miembros del comité operativo de la organización. Según explican desde la organización, esta decisión responde a una visión compartida sobre las condiciones que WTTC necesita para afrontar con éxito los retos del sector en los próximos años.

Desde la organización han destacado que el traslado de la sede permitirá operar de forma más eficiente, ofrecer mayor valor a sus más de 200 empresas miembro, acceder a un talento internacional más amplio y diverso y mantener una perspectiva verdaderamente global. En este sentido, WTTC ha señalado que Madrid ha sido la opción más atractiva por su competitividad como ciudad, el respaldo institucional, la agilidad en los procesos administrativos y unos costes operativos más eficientes, entre otros motivos.

En línea con este planteamiento, la concejala delegada de Turismo ha subrayado que la llegada de WTTC abre una oportunidad estratégica para que 2026 sea el año en el que Madrid refuerce su papel como espacio de colaboración internacional para impulsar un turismo con propósito, capaz de generar impacto positivo en la sociedad, en el empleo y en el desarrollo económico, desde una visión compartida entre el sector público y privado.

Mayor proyección internacional, talento e inversión para Madrid

La nueva sede de WTTC contribuirá a reforzar el posicionamiento de Madrid como destino clave para el turismo de reuniones y congresos, así como a generar nuevas sinergias con el tejido empresarial, el ámbito académico y las organizaciones internacionales ya presentes en la ciudad. Un impacto que se traducirá en mayor visibilidad internacional, atracción de talento y dinamización económica.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área Delegada de Turismo, se seguirá trabajando para impulsar un modelo de turismo competitivo, sostenible y de calidad, alineado con los grandes retos del sector a nivel global y con el objetivo de que el turismo continúe siendo un motor de desarrollo y oportunidades para la ciudad.