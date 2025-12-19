El concejal de Centro, Carlos Segura, ha inaugurado hoy en el Centro Cultural Puerta de Toledo, la exposición fotográfica Diquela. Mirada Gitana, organizada por la Asociación de Mujeres Gitanas Españolas Romi Serseni con el apoyo de la junta municipal del distrito. La muestra busca dar voz y visibilidad a las mujeres gitanas, documentando su vida, cultura e identidad a través de su mirada.

La exposición reúne 40 fotografías, de diferentes dimensiones y en su mayoría a color, que retratan a mujeres gitanas de Orcasitas, Villaverde y Leganés. La muestra se divide en dos bloques: mujeres de los barrios y mujeres referentes gitanas como artistas, pintoras, universitarias y antropólogas. Entre las imágenes, destaca una obra exclusiva de la presidenta de la Asociación Romi Serseni, Amara Montoya Gabarri, con la bandera gitana en las manos como símbolo de orgullo y pertenencia.

Este proyecto se enmarca en el programa del Día del Pueblo Gitano y cobra especial relevancia en 2025, año en el que se conmemora el 600º aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica. La iniciativa consolida lazos y puentes para la integración plena, utilizando la fotografía y la cultura como herramientas de cohesión social.

La exposición se puede visitar de forma gratuita hasta el 23 de enero de 9:00 a 21:00 horas. La jornada inaugural ha finalizado con una actuación de zambomba flamenca.

Con esta exposición, el centro cultural abre por primera vez las puertas de su nueva sala de exposiciones. Las obras han incluido también la remodelación del salón de actos con la instalación de un nuevo sistema de sonido y proyectores, además de actualizar los elementos de cartelería y señalización interior y exterior. Unos trabajos que han supuesto una inversión superior a 37.000 euros.