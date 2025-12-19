Cultura y OcioDistritosRetiro

El escritor Rafael Tarradas enciende este viernes la Navidad en Retiro

‘La Navidad viene a Retiro’, programación navideña diseñada por la junta municipal, comenzará este viernes, 19 de diciembre, a las 17:00 h con el pasacalle Navidad blanca como la nieve, seguido a las 18:00 h con una yincana infantil. A las 19:15 h, la concejala de Retiro, Andrea Levy, y el escritor Rafael Tarradas encenderán las luces en la plaza de Daoiz y Velarde con un espectáculo de luz y sonido. La jornada finalizará con fuegos artificiales y las actuaciones de los grupos musicales Madrid Góspel, The Vocal Train y The Rock Choir.

La programación navideña de Retiro está especialmente pensada para el público infantil y familiar e incluye actividades distribuidas en distintos enclaves del distrito como centros culturales, espacios públicos y parroquias.

El ciclo de corales se desarrollará entre el 20 y el 30 de diciembre en las parroquias con la participación de agrupaciones como las corales Amadeo Vives y Jácara y los coros Trovada, Single Ladies, Voces de Plata, Esperanto, Fernando de los Ríos, Amigos del Ferrocarril.

Los centros culturales Casa de Vacas, Las Californias y Mercado de Ibiza acogerán teatro infantil, títeres, magia y música con propuestas como Un muñeco de nieve diferenteOlaf y la NavidadEsperando a Melchor o Soñando como niños. Además, los pajes reales visitarán el distrito los días previos a la llegada de los Reyes Magos.

La plaza de Daoiz y Velarde será otro de los escenarios principales de la programación, con espectáculos de magia, teatro musical infantil y adulto, conciertos y actividades participativas como yincanas, talleres y el tradicional belén viviente.

Asimismo, la Sala Maruja Mallo alberga un belén hebreo artístico, que puede visitarse gratuitamente hasta el 5 de enero, de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 h, salvo los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, que permanecerá cerrada. Los días 24 y 31 de diciembre, el horario será de 10:00 a 14:00 h.

Con esta programación, el distrito de Retiro apuesta por una Navidad centrada en la cultura, tradición y actividades intergeneracionales, reforzando así su compromiso con la participación vecinal y la dinamización de los espacios públicos.

