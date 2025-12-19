Belenes, cabalgatas, teatro, conciertos y mucho más, en la programación navideña de Fuencarral-El Pardo

El distrito de Fuencarral-El Pardo ha programado múltiples actividades para la Navidad 2025/2026 bajo el lema ‘Sigue la estrella’. Los belenes, la Feria de Artesanía y las cabalgatas de Reyes son los ejes principales de la programación, a los que se suman espectáculos infantiles y familiares, conciertos, teatro, talleres, campamentos y actividades de educación ambiental.

El belén municipal, de 12 metros cuadrados, se encuentra ubicado en la Feria de Artesanía y del Regalo, junto a la sede de la junta municipal, hasta el 6 de enero. Además, Las Tablas, Montecarmelo y Arroyofresno cuentan con belenes luminosos de figuras de dos metros de altura. Por otra parte, diversas casetas con artículos de Navidad, alimentación y regalos forman la Feria de Artesanía y del Regalo, abierta hasta el 7 de enero en la avenida de Monforte de Lemos y el parque de La Vaguada, donde también se puede disfrutar de atracciones infantiles, igual que en el recinto de Navidad de Las Tablas.

Actividades especiales por Navidad para los más pequeños del distrito

El día 20 de diciembre se desarrollarán diferentes laboratorios infantiles de creatividad, titulados Títeres de Navidad, Tarjetas de Navidad y Cuentos de Navidad, en los centros socioculturales Alfonso XII y Montecarmelo y el Centro Cultural La Vaguada, respectivamente. Habrá tiempo para la magia en el Centro Sociocultural Valverde con el espectáculo infantil y familiar Magia de risa en Navidad, el 19 de diciembre.

El día 20, el Centro Sociocultural Montecarmelo acogerá el espectáculo El circo de las emociones, el Centro Rafael de León La fábrica de juguetes y el Centro Cultural La Vaguada El mejor regalo. En el Centro Sociocultural Alfonso XII se representará la obra de teatro de títeres El niño que lo quería todo, el 21 de diciembre; el Centro Cultural La Vaguada, el espectáculo familiar Liando la magia parda el día 22, y el Centro Montecarmelo, Tachuela y corchete y el baile de fin de año, el día 23.

Las ludotecas también presentan una programación especial de Navidad con actividades gratuitas para niños de entre 4 y 10 años en los centros Alfonso XII y Valverde, los días 20 y 27 de diciembre y el 3 de enero. Además, el campamento Escuela de Pequeños Artistas en Navidad se celebrará en el periodo no lectivo navideño con actividades de creatividad para niños de 6 a 12 años en diferentes centros culturales del distrito.

Mucha música navideña, educación ambiental y cabalgatas de Reyes

La música es una de las disciplinas artísticas que emocionará a todos los públicos en los centros culturales del distrito. El día 19, los grupos de percusión de la Fundación Musicarte interpretan el Festival de Navidad en el Centro Cultural Alfredo Kraus, mientras que en el Centro Sociocultural Valle-Inclán, la pianista Eugenia Gabrieluk y el barítono Isidro Anaya ofrecerán su concierto Navidades del Mundo. Hoy también, el Centro Alfonso XII ofrecerá programación musical con Brindis por Navidad; el Centro Sociocultural Rafael de León, la Fiesta musical en Navidad, y el Centro Montecarmelo, los Villancicos copleros.

El 20 de diciembre, se celebrará el Festival de música en el Centro La Vaguada y, el mismo día, el Centro Alfredo Kraus invita a mayores y pequeños a disfrutar del musical El Cascanueces, mientras que el Centro Montecarmelo acogerá la actuación de The Barbees. Los amantes del góspel podrán deleitarse con el repertorio de la Alianza Coral Madrileña el día 23 en el Centro La Vaguada. Además, del 20 al 27 de diciembre, habrá actuaciones de repertorio navideño en diferentes calles para apoyar al pequeño comercio y animar las compras navideñas.

El 27 de diciembre, el Centro Deportivo Municipal La Masó y el bulevar de la calle Afueras a Valverde celebrarán unas jornadas de animación infantil al aire libre con futbolín humano, hinchables, talleres de manualidades y cuentacuentos.

El Centro de Interpretación de la Naturaleza Montecarmelo cuenta también con una programación especial por Navidad con el taller medioambiental Reno con sorpresa y los juegos en familia (20 de diciembre), además del campamento urbano para el periodo no lectivo.

La programación navideña la cierran la cabalgata de Reyes de Las Tablas, el día 3, la de Montecarmelo al barrio del Pilar, el día 4, así como las recepciones a los Reyes Magos en el Pardo y en Fuencarral, ambas el 5 de enero.