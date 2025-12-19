Comunidad

Madrid estrenará una plataforma tecnológica única para coordinar a todos los cuerpos de policía local

Gacetín Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana la creación de una nueva plataforma tecnológica única alojada en la nube que permitirá a todos los cuerpos de policía local de la región trabajar de forma más coordinada, eficiente y segura. Más de 4.700 efectivos municipales podrán acceder a este sistema, diseñado para unificar y modernizar la gestión policial en las localidades adheridas a la Estrategia de Seguridad Integral.

Esta herramienta ofrecerá funcionalidades para las tareas operativas, internas, administrativas y judiciales, así como para la mediación policial y la atención a víctimas de violencia contra la mujer. Además, facilitará la integración con organismos como la Dirección General de Tráfico (DGT) y posibilitará el intercambio de información entre todas las jefaturas de policía local.

La implantación y desarrollo de este sistema, fruto de la colaboración entre Madrid Digital y la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), contará con una inversión de 3,4 millones de euros en los próximos dos años y podrá desplegarse en hasta 113 cuerpos de policía local y el Centro de Coordinación Municipal (CECOM).

El principal beneficio radica en la centralización de la información en una única plataforma accesible desde cualquier ubicación y dispositivo, lo que garantizará que todos los usuarios operen con datos actualizados en tiempo real. Asimismo, permitirá una gestión global coordinada a través del CECOM, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. La solución elimina la necesidad de instalaciones locales y reduce la complejidad técnica, lo que permite mejorar el rendimiento operativo y disminuir los costes de mantenimiento. Además, incorpora actualizaciones automáticas y un alto nivel de seguridad.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

El primer móvil llega a los 10 años:...

Aprobados los Presupuestos de la Comunidad de Madrid...

Madrid adelanta el pago de 39,4 millones de...

Cae un extenso entramado de ciberestafas en Madrid:...

Derechos ante la cancelación de vuelos por el...

Movilidad asequible en el sur de Madrid: ¿Cómo...

Desmantelado un megafraude del IVA de 300 millones...

La reapertura de la L6 marca un nuevo...

Madrid lidera la insatisfacción salarial en España con...

Organizaciones de la sociedad civil madrileña reclaman una...

Comentarios