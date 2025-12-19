Madrid Unique Destination incorpora 17 nuevos socios para seguir situando a la capital como líder del turismo de calidad

La concejala delegada de Turismo y presidenta de Madrid Unique Destination, Almudena Maíllo, ha presidido hoy la asamblea anual de este club de producto de alto impacto creado por el Ayuntamiento de Madrid para impulsar la capital como referente del turismo de calidad. Durante la asamblea, Maíllo ha destacado que “en solo un año, este club ha logrado posicionar a Madrid en los principales mercados internacionales del turismo de alto impacto, reforzando su imagen como una ciudad en la que se pueden vivir experiencias únicas durante todo el año”. En palabras de la concejala delegada, “Madrid Unique Destination demuestra que cuando el sector público y el privado trabajan juntos, los resultados llegan”.

En el encuentro, celebrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se ha dado la bienvenida a 17 nuevas empresas que pasan a formar parte de esta plataforma de colaboración público-privada puesta en marcha con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Madrid Unique Destination, que se constituyó en noviembre de 2024 agrupando a más de medio centenar de empresas fundadoras en representación de diferentes subsectores de la industria turística madrileña, ha alcanzado su primer aniversario con un total de 68 asociados y numerosas solicitudes de adhesión.

Sus nuevos integrantes son los hoteles JW Marriott Madrid y Santo Mauro; las agencias receptivas de viajes y eventos Kuoni Tumlare, FABOA, UNBOX; el Museo Chicote; la Asociación de Comerciantes Barrio de Salamanca; Las Rozas Village; AENA; los grupos de movilidad Sixt y Solaris Broker Aéreo; la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; los tablaos flamencos 1911, Cardamomo y Teatro Flamenco Madrid; Las Ventas Tour y Stage Entertainment.

Maíllo ha señalado que “la fortaleza de Madrid Unique Destination reside en la excelencia y en el compromiso con el turismo de Madrid, ya que este club construye un relato, el producto y las experiencias de alto valor que responden a lo que demanda el turista de impacto”.

Acciones 2025 y reconocimiento especial

La asamblea ha ofrecido un resumen de todas las actividades ejecutadas a lo largo de 2025, como la participación en las ferias ILTM Cannes e ILTM Asia Pacific o la presentación realizada en Dubái para potenciar la imagen de Madrid como destino de experiencias únicas en Oriente Medio. Todas ellas con visibilidad y retorno para los asociados.

También se ha detallado la difusión realizada en más de una veintena de acciones y eventos en los que ha participado el Área Delegada de Turismo como Emotions, ILTM Latin America, Duco Spain & Portugal o jornadas, seminarios web o presentaciones en diferentes mercados estratégicos para la capital. Este año, además, se han implementado mejoras y desarrollado nuevos recursos y herramientas de comunicación como un boletín informativo o su perfil de LinkedIn.

Esta labor de dar a conocer la oferta especializada de la capital y de posicionarla como un destino de alto impacto a nivel global ha sido reconocida en la primera edición de Spain Travel Awards, que ha otorgado el galardón especial a Madrid Unique Destination. Un premio que avala la excelencia de este proyecto y el compromiso de Madrid con el turismo de calidad.

Presentación en el mercado asiático

Para concluir, se ha informado de las actuaciones que se llevarán a cabo durante 2026, año en el que el mercado asiático será uno de los objetivos de Madrid Unique Destination. Está previsto organizar acciones especiales en Japón, Corea y China para mostrar las propuestas de alto valor del destino Madrid y los productos exclusivos de sus socios.

El club de turismo de alto impacto estará presente en los foros más destacados de este segmento y acudirá a los eventos de ILTM (Latin America, Asia Pacific y Cannes), así como a Emotions (Madrid), Luxury Events (EE.UU.), Duco Spain & Portugal (Marbella) y Tfest (México). Tras la asamblea se ha realizado una sesión de networking para incentivar la creación de productos y experiencias singulares entre los socios asistentes.