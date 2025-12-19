El Centro Municipal de Mayores Leñeros (Tetuán) gana el Certamen de Belenes 2025

El Certamen de Belenes de los centros municipales de mayores ha celebrado en 2025 su XXXIV edición. Tras la deliberación del jurado, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha entregado hoy los galardones a las mejores propuestas en un acto celebrado en el Centro Cultural Buenavista, en el que ha estado acompañado por los concejales de Salamanca, Tetuán, Vicálvaro, Puente de Vallecas, Barajas y Moncloa-Aravaca.

Esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid se ha consolidado como un espacio de encuentro en el que los usuarios de los centros comparten horas de ilusión, creatividad y trabajo en equipo, al tiempo que mantienen viva la tradición navideña y forjan relaciones intergeneracionales con otros vecinos que les ayudan a dar forma a sus creaciones. A la convocatoria de este año han concurrido 18 belenes, realizados por los usuarios de 24 centros de 13 distritos de la ciudad.

El primer premio ha recaído en el belén del Centro Municipal de Mayores Leñeros (Tetuán), elaborado a mano con materiales reciclados a través de una “iniciativa comunitaria que ha conseguido transmitir unión y esperanza”. Por su parte, el segundo premio ha sido para el Centro de Mayores Daroca (Vicálvaro) y el tercero para el Centro Peñagrande (Fuencarral-El Pardo). Además, se han concedido sendas menciones a los belenes presentados por los centros de mayores Pablo Neruda (Puente de Vallecas), Infante Don Juan (Moncloa-Aravaca) y Acuario (Barajas). El jurado no solo ha valorado la estética, sino el esfuerzo continuado, la originalidad, la fidelidad histórica y la implicación intergeneracional, entre otros criterios.

Fernández ha valorado de los participantes “la dedicación y el mimo que habéis puesto en cada figura y escena”. Detrás de cada belén, ha señalado, “hay historias, risas y recuerdos: eso es lo más valioso”. Este certamen, ha subrayado, “nos recuerda que las tradiciones más bonitas siguen vivas gracias al entusiasmo de personas como vosotros”, a la vez que ha destacado la colaboración intergeneracional del proyecto: “Habéis involucrado a colegios y entidades, creando puentes entre generaciones y demostrando que la Navidad es tiempo de unión”.

El broche final al acto lo ha puesto una actuación del coro del Colegio Nuestra Señora del Pilar (Salamanca), que ha participado en el Certamen Escolar de Villancicos 2025.