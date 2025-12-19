El CEIP Lorenzo Luzuriaga, ganador del XXVII Certamen de Belenes de Centros Educativos de Fuencarral-El Pardo

La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Alfredo Kraus ha albergado hoy la entrega de premios del XXVII Certamen de Belenes de Centros Educativos de Fuencarral-El Pardo. El concejal del distrito, José Antonio Martínez Páramo, ha felicitado a los ganadores, seleccionados de entre 22 centros participantes, y ha mostrado el orgullo de la junta municipal por el compromiso de los colegios y el alto nivel del certamen, del que ha destacado “la originalidad, los materiales usados, el trabajo en equipo, la educación en valores y el espíritu navideño que cada nacimiento pone de manifiesto”.

El primer premio ha sido para el CEIP Lorenzo Luzuriaga y el segundo, para el CEIP Leopoldo Calvo Sotelo, con 600 y 400 euros, respectivamente, en material didáctico. En cuanto a la categoría de Centros de Educación Especial, el galardón ha recaído en La Quinta y el ganador de Centros de Educación Infantil ha sido la Escuela Infantil Palmas Palmitas. Como novedad este año, se ha reconocido la categoría de Educación Secundaria, con el Colegio Estudiantes Las Tablas como ganador.

El galardón para el Proceso de creación más participativo lo ha recogido el Colegio de Educación Especial Aleph-Tea; el premio al Personaje más innovador ha sido para la Escuela Infantil Belén y el reconocimiento al belén más original, para el CEIP Gabriela Mistral. Como broche final a la entrega de premios, el CEIP Josep Tarradellas ha recogido el galardón al Tema elegido con contenido en valores. Cada uno de los galardonados ha recibido 400 euros en material didáctico.