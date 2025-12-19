Centro estrena nueva zona estancial e infantil

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, acompañada del concejal de Centro, Carlos Segura, ha visitado hoy la nueva zona estancial e infantil ubicada en la esquina de la calle de Ministriles con la calle del Calvario, construida por la Junta Municipal del Distrito de Centro y financiada con el programa PIBA (Planes Integrales de Barrio) dependiente del Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias. Este proyecto ha contado con la aprobación de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y de la Asociación de Vecinos La Corrala, cuyos representantes, Jorge Nacarino y Manuel Osuna, también han participado en la visita.

Los trabajos, que han supuesto una inversión superior a 40.000 euros, han permitido crear este nuevo espacio para uso y disfrute de los vecinos con nueva pavimentación, arbolado, mobiliario urbano y una zona de juegos infantiles perimetrada con valla.

Por otra parte, en el marco del mismo programa, se ha iniciado la instalación de una nueva zona de juegos infantiles en la plaza de la Corrala. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 40.000 euros y está previsto que finalice durante el mes de diciembre. Asimismo, en la plaza de Arturo Barea, se ha desmontado un contenedor de tierra sin vegetación que generaba problemas de insalubridad en la zona.

Todas las actuaciones de los Planes Integrales de Barrio se deciden de forma concertada en reuniones coordinadas por la Dirección General de Participación Ciudadana, en las que además de representantes de las juntas municipales de distrito, participan más de 60 asociaciones vecinales y entidades sociales y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

En la actualidad este programa está integrado por 39 planes de barrio distribuidos en 14 distritos: Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Tetuán, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde.