Un camión portacoches queda encajado en el túnel de Bailén

Incidencia destacada este mediodía en el centro de la capital. Un tráiler de grandes dimensiones, que transportaba varios vehículos en su remolque, ha quedado inmovilizado en el interior del túnel de Bailén, en el distrito de Moncloa-Aravaca, al exceder el gálibo permitido de la infraestructura (3,85 metros).

El incidente ha obligado a la Policía Municipal de Madrid a cortar de forma inmediata el acceso al túnel desde la calle Ferraz, lo que está provocando retenciones en el entorno de la Plaza de España y el Paseo de Moret. Agentes de movilidad y patrullas policiales desvían el tráfico por rutas alternativas mientras duran las tareas de rescate.

Maniobras de extracción sin heridos

Dotaciones de los Bomberos de Madrid se han desplazado hasta el lugar para evaluar los daños en la estructura del túnel y proceder a la extracción del camión. Las labores se centran en liberar el vehículo sin dañar la carga de coches ni los sistemas de ventilación e iluminación del paso subterráneo.

A pesar de la espectacularidad del suceso y el impacto en la movilidad de la zona, los servicios de emergencia han confirmado que no se han producido heridos ni daños personales. Se recomienda a los conductores evitar la zona de Bailén y utilizar el eje de la M-30 para cruzar el centro hasta que el tráfico quede totalmente restablecido.