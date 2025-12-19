El barrio de Vinateros estrena espacios renovados tras las obras de regeneración urbana

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, acompañado del concejal de Moratalaz, Nacho Pezuela, ha visitado esta mañana el polígono E-I-Z, en el barrio de Vinateros, para presentar el final de las obras de regeneración urbana realizadas en la zona delimitada por la avenida de Moratalaz al norte, la calle Pico de Artilleros en el lado este y sur y la calle del Camino de los Vinateros al oeste, gracias al Plan Regenera Madrid.

La actuación, que ha contado con una inversión superior a los 1,1 millones de euros y se ha desarrollado sobre una superficie de 4.589 m², ha permitido actuar sobre los espacios libres vinculados al parque residencial existente, una prioridad para el Ayuntamiento de Madrid en aquellos barrios que presentan mayores necesidades de renovación urbana. En este sentido, González ha señalado que este tipo de intervenciones permite “mejorar la calidad ambiental del barrio, adaptarlo al cambio climático y generar espacios más accesibles y seguros para los vecinos”.

Las obras se han estructurado en dos ámbitos diferenciados. En la primera zona, con una inversión de más de 505.000 euros, se ha llevado a cabo la reorganización y adecuación del aparcamiento, manteniendo todas las plazas existentes y la habilitación de una de ellas como accesible. Además, se ha creado una nueva zona de juegos infantiles y áreas estanciales, se ha nivelado el terreno y se han eliminado barreras arquitectónicas, incorporando nueva vegetación que aporta sombra y confort climático al espacio público. González ha subrayado que se ha puesto el foco “en la accesibilidad, la implementación de rampas suaves y la mitigación de las islas de calor para que los vecinos puedan disfrutar de los espacios de forma segura y cómoda”.

La segunda zona de actuación, correspondiente a los espacios interbloques del área norte del barrio, ha contado con una inversión de más de 598.000 euros y ha estado centrada en resolver los problemas de accesibilidad existentes. Para ello, se han generado nuevos itinerarios peatonales que reducen las pendientes a menos del 5 %, cumpliendo con la normativa vigente, y se han reconstruido las escaleras para adaptarlas a los criterios actuales.

La intervención se ha completado con la instalación de muros de gaviones para la contención de tierras, la creación de zonas estanciales con nuevo arbolado y especies arbustivas, aromáticas y gramíneas y la mejora del sistema de drenaje mediante soluciones sostenibles, contribuyendo así a mitigar el efecto isla de calor. Estas actuaciones, ha señalado el delegado, “permiten que los barrios ganen en calidad ambiental y resiliencia frente a episodios climáticos extremos”.

Estas actuaciones benefician directamente a cerca de 7.000 habitantes. El barrio de Vinateros, como el conjunto del distrito de Moratalaz, presenta índices de envejecimiento superiores a la media de la ciudad, ya que el 16 % de los hogares están formados por personas mayores de 65 años que viven solas. Esta realidad ha sido determinante en el planteamiento de las obras, “poniendo el foco en la accesibilidad universal, la suavización de pendientes y la creación de espacios más amables y saludables”, en palabras del delegado.

Una herramienta para actuar donde antes no era posible

El Plan Regenera Madrid es el instrumento estratégico que permite al Ayuntamiento intervenir sobre la ciudad construida antes de 1985, especialmente en los tejidos residenciales consolidados que presentan mayores déficits urbanos. El plan abarca más de 85 km², lo que supone el 60 % del suelo residencial consolidado de la ciudad, beneficiando a 1,2 millones de viviendas y a cerca de 2,6 millones de habitantes.

A través de este marco, el Ayuntamiento ya ha iniciado actuaciones en cinco distritos -Villaverde, Moratalaz, Villa de Vallecas, Usera y Carabanchel- y continúa avanzando en la regularización de espacios interbloques y en el estudio de nuevas unidades de regeneración que permitirán extender estas actuaciones a otros distritos de Madrid.