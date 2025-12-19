La Ruta del Arte de Carabanchel convierte el distrito en una galería a cielo abierto

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, han presentado esta mañana la Ruta del Arte del distrito, una iniciativa que transforma las calles en una galería a cielo abierto y busca dar visibilidad a las obras que están en la vía pública. La presentación ha tenido lugar en Galería 95 Art Gallery, del artista urbano Sfhir, que ha participado en diferentes intervenciones artísticas de Carabanchel como La Musa de Vistalegre, considerado como el mural más grande de España.

El itinerario se divide en dos grandes ejes que parten desde la glorieta del Marqués de Vadillo y acercan la cultura por las calles de Antonio Leyva y del General Ricardos. El primero integra esculturas y obras contemporáneas en plazas, medianeras y rincones del barrio. Las principales obras de esta ruta son El árbol de la vida (calle de la Verdad, 29) y Hermes de Rafael Canogar (calle de Antonio Leyva con Josefa Fernández Buterga).

El recorrido por la calle del General Ricardos permite ver los murales, grafitis y muestras de arte urbano realizadas por artistas nacionales e internacionales de primer nivel. Incluye 21 enclaves como el mural 13, Rue del Percebe (calle del General Ricardos, 46), La Chulapa (calle de Amalarico, 7) o la obra Compartiendo Muros (calle de Monseñor Óscar Romero, 17). Maíllo ha señalado que “la Ruta del Arte de Carabanchel es una invitación a turistas y a madrileños a mirar Madrid con otros ojos, a dejarse sorprender con un distrito orgulloso de su cultura”.

El proyecto se enmarca en el programa Distrito 11, sobre el que el concejal de Carabanchel ha destacado que “es una declaración de intenciones, un reconocimiento al arte que ya existe y, al mismo tiempo, una apuesta estratégica de futuro”. Esta iniciativa ha sido posible gracias al consenso y la creatividad de artistas, colectivos, vecinos y la junta municipal para impulsar el talento local.

Web Distrito 11

Izquierdo ha anunciado que la Ruta del Arte estará permanentemente visible en la web de Distrito 11 (distrito11carabanchel.madrid.es) y que en los próximos meses la junta municipal va a sumar nuevas obras al recorrido.

En la web se publica toda la oferta cultural del distrito como Plazas con Alma, los festivales de arte, Cruza Carabanchel y de teatro, Ensaya Carabanchel, así como las actividades mensuales de los centros culturales para dar visibilidad a los diferentes planes y ofrecer un escaparate a los artistas jóvenes que escogen Carabanchel para mostrar sus obras.