Arranca el auténtico Tren de la Navidad, un viaje mágico para toda la familia en Madrid

Este sábado, 20 de diciembre, se pone en marcha el auténtico Tren de la Navidad. El tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles realizará dos recorridos diarios desde mañana hasta el 5 de enero, con la excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero.

Habrá dos salidas diarias: los laborables por la tarde y los fines de semana por la mañana. El tren parte del Museo del Ferrocarril de Madrid y el viaje tendrá una duración aproximada de una hora.

Durante todas las fiestas, niñas y niños disfrutarán a bordo del tren de un espectáculo de animación pensado especialmente para un público familiar, para revivir el espíritu de la Navidad. Además, podrán entregar sus cartas y contar sus deseos al Paje Real, que viajará en el tren en nombre de sus Majestades de Oriente. El día 5 de enero el tren contará con unos pasajeros muy especiales, los propios Reyes Magos, que llegarán desde Oriente en el auténtico Tren de la Navidad. Presentando su billete, los viajeros podrán disfrutar de la visita gratuita al Museo del Ferrocarril de Madrid hasta el 31 de enero de 2026.

Días de circulación del tren:

Diciembre – 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30

Enero – 2, 3, 4 y 5

Horarios: