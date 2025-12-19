Cerca de 3.000 niños corren este sábado la 11º San Silvestre Vallecana Mini en beneficio de la ‘Gasol Foundation’

Este sábado, 20 de diciembre, el Estadio de Vallehermoso acogerá una nueva edición de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini by Contigo Energía. 3.000 niños, de hasta 16 años de edad, tomarán la salida en tandas desde las 9:30 horas hasta las 2 del mediodía.

Un año más, la carrera tendrá un tinte solidario, puesto que será a beneficio de la Gasol Foundation, la fundación creada por los hermanos Pau y Marc Gasol para apoyar la investigación, desarrollo e implementación de programas de promoción de la salud y la sensibilización pública contra la obesidad infantil.

Además, por primera vez, la carrera también será inclusiva. Mediante un acuerdo con la fundación A LA PAR, personas con capacidades diferentes podrán competir también sobre el tartán de Vallehermoso.

A las 11 del mediodía tendrá lugar el momento institucional, en el que Alex Bogman, Subdirector General y Director Comercial de Nationale-Nederlanden, Jorge González Cortes, Vicepresidente de Contigo Energía y Antonio Sabugueiro, fundador de la carrera, entregarán un cheque simbólico a la Gasol Foundation por valor de la cantidad recaudada en 2025.

Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini by Contigo Energía