Modificaciones en las líneas de EMT Madrid durante Navidad y Año Nuevo

La red de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) reforzará el servicio diurno en 23 líneas durante las fiestas navideñas. En concreto, desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero, las líneas 1, 2, 6, 9, 17, 18, 20, 23, 31, 32, 35, 50, 51, 53, 74, 133, 146, 147, 148, 150 y M1 incrementarán su servicio en días laborables entre las 15:00 y las 21:00 horas. Además, las líneas 001 y E1 reforzarán su servicio entre las 9:00 y las 22:00 horas.

El día 24 de diciembre (Nochebuena), el servicio diurno finalizará entre las 20:30 y las 20:45 horas, en función de la línea y la cabecera. El 25 de diciembre (Navidad), el servicio de autobuses comenzará a operar entre las 7:15 y las 8:45 horas, también en función de la línea y la cabecera, excepto en las líneas especiales y las que prestan servicio a cementerios.

El 31 de diciembre (Nochevieja), la mayoría de las líneas municipales realizarán sus últimas salidas desde cabecera entre las 21:30 y las 21:45 horas. Por su parte, el 1 de enero (Año Nuevo), el servicio diurno comenzará entre las 7:15 y las 8:45 horas, según la línea y la cabecera, con la misma excepción para líneas especiales y rutas a cementerios.

Servicio nocturno en Nochebuena y Navidad

El servicio nocturno de autobuses (‘búhos’) también sufrirá modificaciones la noche del 24 al 25 de diciembre, incluida la línea Exprés Aeropuerto. Todas las líneas nocturnas, de la N1 a la N26, comenzarán su servicio a las 22:00 y funcionarán hasta las 7:00 horas, con salidas desde Cibeles y Alonso Martínez a las 22:00, 22:50, 23:40, 00:30, 1:20, 2:10, 3:00, 3:50, 5:25 y 7:00 horas. Las líneas N28 (Moncloa–Aravaca) y N31 (Moncloa–El Pardo) operarán desde Moncloa a las 22:20, 23:30, 00:40, 1:50, 3:00, 4:10, 5:20 y 6:30 horas.

Las líneas circulares nocturnas NC1 y NC2 prestarán servicio en Nochebuena de 22:00 a 4:00 horas con una frecuencia de 35 minutos. Entre las 4:00 y las 6:45 horas, la frecuencia será de 70 minutos. El día de Navidad, el servicio diurno se iniciará entre las 7:15 y las 8:45 horas, según la línea y la cabecera.

Exprés Aeropuerto en Navidad

El día 24 de diciembre, el servicio diurno de la línea Exprés Aeropuerto (Atocha–Aeropuerto) realizará su último viaje a las 20:45 horas desde Atocha y a las 20:30 horas desde la T4. El servicio nocturno (Cibeles–Aeropuerto) comenzará a las 22:00 desde Cibeles y se mantendrá hasta las 7:00 horas del día 25, con una frecuencia de paso de 70 minutos. Desde la T4, comenzará a las 22:30 y finalizará a las 6:30 horas. El día de Navidad, el servicio diurno de la Exprés Aeropuerto se reanudará a las 7:40 horas desde ambas cabeceras.

Líneas circulares nocturnas (NC1-NC2)

En Nochebuena, las líneas circulares nocturnas prestarán servicio desde las 22:00 hasta las 4:00 horas, con intervalos de 35 minutos, y de 4:00 hasta las 6:45 horas, cada 70 minutos. En Nochevieja, lo harán desde las 22:30 a 0:00 horas con intervalos de 35 minutos y de 0:00 a 7:00 cada 20-35 minutos.

Nochevieja y Año Nuevo

El 31 de diciembre, el servicio diurno de EMT Madrid finalizará entre las 21:30 y las 21:45 horas, según la línea y la cabecera, con excepción de líneas especiales y servicios a cementerios.

El servicio nocturno, de la N1 a la N26, arrancará a las 22:30 desde Cibeles y funcionará hasta las 7:00 horas del 1 de enero. Las líneas N28 y N31 comenzarán el servicio desde Moncloa a las 22:50 y realizarán su último recorrido a las 7:00 horas desde la misma cabecera. El día 1 de enero, el servicio diurno de EMT Madrid se iniciará entre las 7:15 y las 8:45 horas, según la línea y la cabecera.

Exprés Aeropuerto en Nochevieja

La línea Exprés Aeropuerto realizará su último viaje diurno el 31 de diciembre a las 21:30 desde la T4 y a las 21:45 desde Atocha. El servicio nocturno comenzará a las 22:30 desde ambas cabeceras y finalizará a las 7:00 horas, con una frecuencia de paso de entre 35 y 45 minutos. El 1 de enero, el servicio diurno de la Exprés Aeropuerto se reanudará a las 7:40 horas desde ambas cabeceras.

Horarios de los intercambiadores

Los intercambiadores de transporte de Madrid modificarán sus horarios de apertura y cierre durante el periodo navideño. En los casos de Moncloa, Príncipe Pío, plaza de Castilla y avenida de América, estas modificaciones no afectarán al servicio de EMT Madrid.

En el intercambiador de plaza Elíptica, el cierre anticipado previsto para los días 24 y 31 de diciembre no afectará a las últimas salidas. No obstante, los días 25 de diciembre y 1 de enero el intercambiador abrirá a las 8:00 horas, por lo que las salidas de la línea 155 programadas antes de esa hora se efectuarán desde la parada de la vía Lusitana, junto al intercambiador.

Líneas universitarias

Las líneas E, F, G y U suspenderán su servicio del 22 de diciembre al 7 de enero de 2026, ambos inclusive. Por su parte, las líneas A y H funcionarán con horario reducido (no lectivo) durante ese mismo periodo.

Estas dos líneas (A y H), que conectan Moncloa y Aluche con el Campus de Somosaguas, tendrán los siguientes intervalos en días laborables durante el periodo navideño: la conexión Moncloa-Campus de Somosaguas (Línea A) funcionará cada 25–30 minutos desde el inicio del servicio hasta las 19:00 horas y cada 45 minutos desde las 19:00 horas hasta el final del servicio.

Por su parte la Línea H (Aluche-Campus de Somosaguas) operará cada 25–30 minutos desde el inicio del servicio hasta las 18:00 horas y cada 45 minutos desde las 18:00 horas hasta el final del servicio.

Toda la programación habitual de las líneas universitarias se reanudará el 8 de enero.

Línea 180 y servicios especiales en la A-5

La línea 180 suspenderá el servicio del 21 de diciembre al 7 de enero. A partir del 8 de enero, volverá a realizar su itinerario habitual entre Legazpi y la estación de El Pozo.

En relación con los servicios especiales debido a las obras en la A-5, se establecen los siguientes horarios: SE 866 (Batán-Lucero) y SE 898 (Plaza Elíptica-Cuatro Vientos): ambos servicios finalizarán a las 20:45 horas en Nochebuena y a las 21:45 horas en Nochevieja. Los días 25 de diciembre y 1 de enero, ambos servicios comenzarán a las 7:40 horas.

Cierres temporales en la red de bicimad



Las siguientes estaciones de la red de bicicletas eléctricas bicimad permanecerán cerradas entre el 21 de noviembre y el 6 de enero: calle Mayor, 6 (estación 1); plaza de Celenque, 1 (estaciones 25A y 25B); calle Mayor, 16 (estación 31); plaza de la Provincia (estación 32); calle de Carretas, 3 (estación 33); plaza de Jacinto Benavente (estación 34); calle de la Abada, 2 (estación 56) y calle de las Tres Cruces, 7 (estación 210).