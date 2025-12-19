Radiografía del dulce navideño en Madrid: los mayores tiran del mercado frente al desinterés de los jóvenes

Las pastelerías artesanas de la Comunidad de Madrid se preparan para una campaña de Navidad histórica. Según los datos de la Asociación Empresarial de Pasteleros y Panaderos de Madrid (ASEMPAS), se estima que entre diciembre de 2025 y los primeros días de 2026 se venderán más de 1,4 millones de kilos de dulces tradicionales en la región.

El sector artesano resiste con fuerza en un escenario donde el consumidor español está cambiando sus hábitos: se compra menos cantidad, pero se gasta más para garantizar la calidad en la mesa. Mientras que el consumo per cápita nacional bajó un 6,4%, la tienda tradicional ha experimentado un repunte del 7,3%, consolidándose como la opción preferida para quienes buscan valor añadido y un trato personalizado.

Radiografía del dulce: el turrón de chocolate y los mantecados lideran

En la Comunidad de Madrid, el desglose de las ventas previstas refleja la fidelidad a las recetas clásicas, aunque con nuevas tendencias al alza:

Turrones: 600.000 kg, con las variedades de chocolate, pralinés y rellenos creativos como grandes estrellas.

600.000 kg, con las variedades de chocolate, pralinés y rellenos creativos como grandes estrellas. Mantecados y polvorones: 550.000 kg, siendo la única categoría que crece a nivel nacional en volumen.

550.000 kg, siendo la única categoría que crece a nivel nacional en volumen. Mazapanes: 100.000 kg, una cifra que muestra un ligero retroceso frente a otras opciones.

100.000 kg, una cifra que muestra un ligero retroceso frente a otras opciones. Otros productos: 160.000 kg, donde ganan terreno el Panettone y el Tronco de Navidad, ya consolidados como básicos en las vitrinas madrileñas.

Un consumidor más «senior» y planificador

El informe destaca que son los mayores de 65 años quienes tiran del mercado, con un consumo de 1,25 kg por persona, casi el doble de la media nacional. En el extremo opuesto, los jóvenes independientes muestran un consumo más discreto, aunque su interés por la sostenibilidad y las opciones saludables (sin gluten, veganas o bajas en azúcar) está transformando la oferta del sector.

Esta Navidad será, además, más hogareña. El encarecimiento de materias primas y productos frescos ha elevado el presupuesto alimentario por hogar en un 30%. Esto ha derivado en un consumidor que compara más y planifica sus compras con antelación, situando a la gastronomía como el eje central de la celebración familiar.

El Sello de Calidad Artesana: garantía de confianza

Desde ASEMPAS, entidad presidida por Jonatan Yagüe Gallardo, se recuerda la importancia de acudir a establecimientos que cuenten con el «Sello Artesano de Calidad». Este distintivo, respaldado por la Comunidad de Madrid, garantiza que los productos han sido elaborados siguiendo métodos tradicionales y bajo estrictas medidas sanitarias. Actualmente, 70 establecimientos madrileños lucen este sello que certifica la autenticidad de sus dulces.

Con un incremento previsto del 5% en el gasto total navideño según Mastercard, Madrid se sitúa como una de las regiones con mayor dinamismo económico para estas fiestas, impulsada por una frecuencia de compra más alta y un fuerte vínculo emocional con la pastelería de barrio.