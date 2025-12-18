Ciencia y tecnologíaComunidad

Madrid modernizará la aplicación de la Historia Clínica Única para incorporar nuevas funcionalidades

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles una inversión de 2,3 millones de euros hasta noviembre de 2026 para modernizar la aplicación sanitaria AP Madrid, responsable de la Historia Clínica Única en la región y utilizada por cerca de 15.000 profesionales en Atención Primaria. La actuación permitirá una actualización integral del sistema informático que da soporte a esta herramienta, con el fin de mejorar su rendimiento e incorporar nuevas funcionalidades.

En el ámbito técnico, el proyecto contempla la renovación de la arquitectura tecnológica y de los lenguajes de programación, con el fin de dotar a la app de un funcionamiento más flexible y seguro, capaz de responder al creciente volumen de información y de uso que requiere la gestión del primer nivel asistencial.

Desde el punto de vista funcional, se añadirán herramientas que facilitarán el trabajo de los profesionales. Entre ellas, se incorporarán avisos semaforizados para el seguimiento de enfermos crónicos, que ofrecerán a médicos y enfermeros señales visuales en verde, amarillo o rojo cuando los valores de una prueba diagnóstica se sitúen fuera de los parámetros habituales.

También se actualizarán las escalas pediátricas que determina la Consejería de Sanidad, se incluirá un odontograma más moderno para la evaluación dental de los pacientes, así como nuevos indicadores sociosanitarios para avanzar en la compatibilidad con la Historia Social Única en materia de asuntos sociales.

