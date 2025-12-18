Madrid despliega una amplia programación de teatro, títeres, exposiciones y danza como antesala de las fiestas navideñas

La Comunidad de Madrid ofrece este fin de semana como antesala de la celebración de la Navidad una extensa y diversa programación cultural que abarca teatro, danza, música, propuestas familiares y exposiciones gratuitas en distintos puntos de la región.

Uno de los hitos de la cartelera es el estreno que acoge la Sala Roja Concha Velasco de los Teatros del Canal, Viaje al Amor Brujo, el nuevo espectáculo del Ballet Español de la Comunidad de Madrid (hasta el 4 de enero). La producción coreografiada por Olga Pericet y Estévez y Paños es un recorrido artístico que combina lo clásico y lo flamenco, lo tradicional y lo contemporáneo, a partir de la obra de Manuel de Falla. Sobre el escenario reúne a 21 bailarines y 35 músicos, de la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM), dirigida por Alondra de la Parra, y del propio Ballet, con composiciones originales de Dani de Morón. Este montaje supone, además, el inicio oficial de las celebraciones del Año Falla, con motivo del 150º aniversario del nacimiento del compositor, y coincide con el centenario del estreno de El amor brujo en Madrid.

Por su parte, la Sala Verde cuenta con el estreno en Madrid de Numancia, de Miguel de Cervantes, en versión y dirección de José Luis Alonso de Santos (del jueves 18 al domingo 21; hasta el 1 de febrero). El espectáculo, que se presenta bajo el sello de Creación Canal, cuenta con un amplio reparto integrado por 19 intérpretes, encabezados por Arturo Querejeta y Pepa Pedroche. Su estreno absoluto fue en el Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro Clásicos en Alcalá y después pasó por el Festival de Teatro Clásico de Mérida, consolidándose como una de las propuestas más ambiciosas de la temporada. En esta tragedia, considerada una de las obras fundamentales del teatro español y universal, se recrea el asedio de la ciudad celtíbera de Numancia por las tropas romanas y la resistencia extrema de sus habitantes tras quince años de lucha.

A la Sala Negra llega el estreno absoluto de Sincrético, de la compañía Mutable (jueves 18 y viernes 19). La propuesta establece un diálogo artístico a partir de la esencia y el lenguaje de los dúos emblemáticos de la historia de la danza española, no solo el discurso entre dos bailarines, sino también entre músico y bailarín, explorando la relación entre tradición y contemporaneidad a través del movimiento.

Canal Teatralia Navidad para toda la familia

En estas fechas Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid refuerza su programación dirigida al público familiar con el programa Canal Teatralia Navidad, que comienza este viernes 19 de diciembre (y se desarrollará hasta el 4 de enero). Esta iniciativa propone espectáculos e instalaciones interactivas de danza y títeres que invitan a la participación activa de niños y adultos.

Las actividades comenzarán al aire libre, en la zona exterior de la Sala Roja, con Puppet Cinema de Tropos Teatro de Títeres (días 19, 20, 21 y 23). Este espacio interactivo permite al público grabar sencillos vídeos de títeres con el teléfono móvil, como felicitaciones navideñas o pequeñas piezas musicales, fomentando la creatividad y la participación.

En el interior, en la Sala de Cristal se podrá visitar una instalación titulada Les tutomouves, concebida como un espacio de juego, descanso y experimentación corporal, de los artistas franceses Clédat y Petitpierre (del 19 de diciembre al 4 de enero). La propuesta invita a niños y adultos a bailar utilizando más de 240 figuras geométricas de espuma y licra, distribuidas por el suelo y acompañadas de videotutoriales con coreografías sencillas y lúdicas.

Paralelamente, la Sala Negra abrirá sus puertas a un montaje de títeres creado por Pablo Vergne, MermelHada, de la Compañía El Retablo, que propone una revisión crítica de los cuentos de hadas tradicionales. A través de una historia de magia, hechizos y amistad, la obra cuestiona estereotipos clásicos y ofrece nuevas miradas sobre personajes conocidos (días 20, 21 y 23).

Teatro, música y danza

Hay otros espacios que también ofrecen programación cultural estos días, como el Teatro de La Abadía. En su Sala José Luis Alonso puede disfrutarse con Komunumo, un vuelo entre generaciones, una producción de Eléctrico 28, escrita por Ana Redi-Milatovic y Jordi Solé. Se trata de una fábula contemporánea que reflexiona, con humor y poesía, sobre la convivencia y el cuidado entre distintas generaciones (hasta el 28 de diciembre).

En la Sala Juan de la Cruz, tras la buena acogida de la temporada anterior, se está representando de nuevo la versión de Lucía Miranda de Caperucita en Manhattan (hasta el 9 de enero).

El Centro Cultural Pilar Miró acoge El licenciado Vidriera, de Factoría Teatro, una adaptación de la novela ejemplar de Miguel de Cervantes, dirigida y versionada por Gonzala Martín e interpretada por Chema Sabarga y Pablo Salinero (el sábado 20).

Ese mismo día, el Centro Cultural Paco Rabal presenta Lo que son mujeres, de Francisco de Rojas Zorrilla, a cargo de Morboria Teatro. Dirigida por Eva del Palacio, esta comedia del Siglo de Oro recupera -con asesoramiento filológico de Rafael González Cañal- una divertida trama de enredos amorosos, celos y estrategias matrimoniales.

En el ámbito musical, el Auditorio de la Fundación Canal acoge el Ciclo de Música de Cámara en el que, este fin de semana, solistas de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) interpretarán el programa Miscelánea navideña (sábado 20 y domingo 21). Mientras, los Pequeños Cantores de la ORCAM participan en la producción Carmen de Georges Bizet en el Teatro Real (hasta el 4 de enero) y la ORCAM colabora en NumEros, el último proyecto de la Compañía Nacional de Danza, en el Teatro de la Zarzuela (hasta el domingo 21).

En Alcalá de Henares, el Corral de Comedias sube a sus tablas Atila furioso, de la compañía Escénate / Taquikardia, ganadora del Premio Internacional Almagro Off 2024. La obra propone una reflexión contemporánea sobre la tiranía a partir del texto de Cristóbal de Virués, autor clave del Siglo de Oro español (viernes 19 y sábado 20).

En La Cabrera, el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte acoge La prodigiosa zapatera, de Ibérica de Danza, un ballet cómico inspirado en La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca (viernes 19). Al día siguiente, en el mismo espacio se representará el concierto El amor en las óperas de Haendel, de la agrupación musical L’Operamore Barroco, interpretado por la soprano Raquel Albarrán junto a un ensemble barroco. Y habrá una tercera propuesta, en este caso musical y familiar, Cuentachelos de Navidad, de la Asociación Musical Cuentachelos (domingo 21), interpretado por alumnado de violonchelo. Concebido como un espectáculo educativo y multigeneracional, la función cuenta con entrada gratuita, disponible en taquilla y canal de venta.

Navidad en Sol y amplia oferta expositiva gratuita

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, se consolida un año más como uno de los principales puntos de encuentro de la Navidad en Madrid. Hasta el 6 de enero, el público puede disfrutar de dos propuestas gratuitas pensadas para compartir en familia.

En el exterior, al anochecer, el videomapping La Fábrica de los Deseos transforma la fachada del edificio en un gran calendario de Adviento animado, con pases diarios desde las 18:00 horas, cada 30 minutos. La experiencia invita también a descubrir, a través de imágenes animadas, los cinco lugares Patrimonio de la Humanidad de la región, para que los más pequeños aprendan mientras disfrutan.

En el interior, el tradicional Belén recibe este año a las familias con un montaje especialmente sorprendente dedicado a la Huida a Egipto. En un recorrido de 132 metros cuadrados, los visitantes pueden seguir el camino de José, María y el Niño Jesús a través de un gran paisaje que recrea templos, pirámides, el río Nilo y escenas del viaje llenas de detalles, con más de 500 figuras artesanales. Puede visitarse todos los días, de 10:00 a 22:00 horas (con horarios especiales en fechas señaladas).

Además, muy cerca de allí, en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (Calle Alcalá, 31) se expone el Nacimiento dedicado al Perú virreinal, que se puede visitar de forma gratuita (hasta el 1 de febrero). La obra cuenta con un baúl procedente del Museo Pedro de Osma de Lima como pieza principal, rodeado de creaciones del siglo XVIII de talleres de Málaga y Barcelona.

La oferta expositiva se extiende a toda la región. En Alcalá de Henares, el Museo Casa Natal de Cervantes propone Navidad en casa Cervantes, un programa de visitas temáticas que permite conocer cómo se celebraban estas fechas en los siglos XVI y XVII. Por su parte, el Museo Arqueológico y Paleontológico Regional (MARPA) dedica su nueva exposición a los félidos Dientes de Sable (hasta el 25 de octubre de 2026).

En Móstoles, el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) mantiene las muestras Aguas turbias, de Inês Zenha, y Guerra, comercio y filantropía, de Juan Pérez Agirregoikoa (ambas, hasta el 11 de enero).

La Red Itiner continúa acercando exposiciones a distintos municipios de la Comunidad de Madrid. Mientras, en la capital pueden visitarse: Circuitos de Artes Plásticas 2025 en la Sala de Arte Joven; 14 millones de ojos. Colección, fotografía, público en la Sala Canal de Isabel II, y Alfredo Alcain en la Sala Alcalá 31.

Finalmente, el Complejo El Águila acoge Un Madrid de novela… negra en la Biblioteca Regional, un recorrido por cuatro siglos de crimen literario vinculado a la capital, y ¡Me lo pido! Juguetes en el Madrid de nuestra infancia en el Archivo Regional, ambas exposiciones de acceso gratuito.