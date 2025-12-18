Dos detenidos por la sustracción de dos niños en Arganzuela (Madrid)

La Policía Nacional ha detenido a dos familiares por la sustracción de unos menores y su traslado a otra provincia. Los hechos sucedieron mientras los menores se encontraban bajo la custodia de su madre que en esos momentos estaba trabajando y aprovechando que eran cuidados por un tercero.

Entre un familiar y la expareja -padre de los niños- embaucaron a la cuidadora para hacerle creer que tenían que llevarse a los niños, sin comunicar su paradero ni comunicarse con la madre. Los menores fueron trasladados desde Madrid a Palencia, al domicilio del familiar implicado en la actuación, donde fueron detenidos ambos, en apenas 72 horas, como presuntos responsables de un delito de sustracción de menores.

Huyeron al domicilio de un familiar en Palencia

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de noviembre en el distrito madrileño de Arganzuela, cuando una mujer puso en conocimiento de la policía la sustracción de sus dos hijos menores de edad.

Mientras ella se encontraba trabajando, sus hijos estaban en su domicilio bajo el cuidado de un tercero, cuando apareció una tía paterna de los mismos solicitando verles. La cuidadora accedió a su petición permitiendo el acompañamiento mientras se dirigían al lugar de trabajo donde se deberían reencontrar con la madre.

Durante ese recorrido, la expareja -padre de los menores- hizo presencia y entre ambos embaucaron a la cuidadora para hacerle creer que se tenían que llevar a los menores. A partir de ese momento, la madre dejó de tener contacto con sus hijos, desconociendo su paradero y no pudiendo comunicarse telefónicamente con ninguna de estas dos personas.

La rápida actuación policial, llevó a los investigadores a la identificación de un domicilio en Palencia donde podrían haberse refugiado. Este lugar era la residencia de la tía paterna que había participado en los hechos. Por ese motivo y en reiteradas ocasiones, los agentes acudieron al domicilio a comprobar el paradero de los menores sin obtener respuesta alguna.

Traslado inmediato de la madre tras la localización de sus hijos

Tras las numerosas gestiones realizadas por los agentes de la Comisaría de Distrito de Arganzuela y la Comisaría de Palencia, el pasado día 27 de noviembre, las investigaciones culminaron con la detención del progenitor mientras se encontraba circulando con su vehículo, acompañado por uno de sus hijos.

Inmediatamente, en el domicilio investigado fue detenida la tía paterna, encontrándose en el interior el otro de los menores. Ambos fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de sustracción de menores. Los niños fueron trasladados a dependencias policiales para su custodia y cuidado en un centro de acogida.

Desde Madrid, un indicativo policial provisto con sillas de retención infantil se desplazó junto a la madre de los menores hasta Palencia para realizar la entrega de los menores, reintegrándolos al domicilio materno, nuevamente en Madrid, en perfecto estado de salud.