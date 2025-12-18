Luz verde a la remodelación de la plaza de Jacinto Benavente por 9.5 millones de euros

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto de remodelación de la plaza de Jacinto Benavente y su entorno, en el distrito de Centro. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno. Los trabajos, que serán ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos y comenzarán tras la Navidad, suponen una inversión de 9,5 millones de euros y se extenderán hasta la primavera de 2027.

El proyecto abarca una superficie de 10.044 m2 e incluye la propia plaza de Jacinto Benavente, la calle de Carretas, la calle de la Bolsa en una longitud de 39 metros, la calle Atocha (144 metros), la intersección con la calle Concepción Jerónima y la calle Doctor Cortezo (35 metros).

Esta intervención, que cuenta con el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, supone la última fase de una ordenación de mayor envergadura que incluye otros dos proyectos: el de la plaza de Matute y su entorno, ya ejecutado, y el de la plaza de Tirso de Molina y su entorno, cuya finalización está prevista para la próxima primavera. Esta nueva ordenación permite reconfigurar la movilidad de todo este ámbito con una redistribución del transporte público colectivo y con la peatonalización de la calle de la Cruz y la calle de las Huertas.

Más espacio para el peatón y mejora de la movilidad

La remodelación contempla la ampliación de la zona peatonal de la plaza de Jacinto Benavente, permitiendo únicamente un vial de circulación en dirección hacia la calle de la Cruz para las actuales líneas de transporte público, los vehículos de carga y descarga en los horarios permitidos y el resto de vehículos autorizados, según la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Asimismo, se eliminará una de las dos dársenas de autobuses (la interior), por lo que se reubicarán sus paradas.

La intervención en la plaza supondrá la anulación de la salida del túnel de la calle del Doctor Cortezo hacia la calle de la Cruz, cuya rampa se utilizará únicamente como acceso al aparcamiento subterráneo. Esto implicará que la única salida del aparcamiento será la existente en la calle de Concepción Jerónima.

Además, se anulará la entrada al aparcamiento desde la calle Atocha. Esto mejorará la seguridad vial del peatón y la fluidez de la circulación de la calle Atocha al evitarse los giros y las posibles esperas de entrada al aparcamiento, lo que implica dejar una única entrada al aparcamiento desde la calle del Doctor Cortezo. También mejorará la seguridad en el paso de peatones que permite cruzar la calle Atocha, que se ampliará para absorber la gran intensidad de movilidad peatonal que soporta.

Nuevos parterres con vegetación y una gran pérgola

La nueva ordenación de la plaza prevé la construcción de un parterre que integrará el nivel de superficie con el de la planta -1 del aparcamiento subterráneo, una infraestructura que se convertirá, a través de un proyecto específico e independiente, en un Centro de Movilidad Sostenible. El parterre tendrá un plano inclinado con vegetación y arbolado que comunicará la calle de Carretas con el primer sótano de la plaza. Incorporará una escalera equipada con un carril para transportar bicicletas y un ascensor que comunicará los distintos niveles. El parterre permitirá una gran entrada de luz en el aparcamiento y servirá para la integración paisajística de los núcleos de comunicación vertical al norte de la plaza.

Las calles Atocha, Concepción Jerónima y Doctor Cortezo, donde no se restringirá el tráfico, se delimitarán con bordillo elevado. Por su parte, se implementará en plataforma única un carril auxiliar que comunicará la calle Atocha con la calle de la Cruz y se dedicará a microbuses de EMT Madrid. Este carril, a cota de la plaza, estará flanqueado por cuatro parterres. Asimismo, el vial peatonal que unirá la calle de la Bolsa con la plaza del Ángel y que podrá ser usado ocasionalmente por vehículos de emergencia y servicios, estará también construido en plataforma única con el resto de la plaza. A estos viales se incorporará la calle de Carretas, también de carácter peatonal y plataforma única, que se ha incluido en el proyecto para rehabilitar parte de su pavimento, sin modificar su actual configuración.

Como resultado de los nuevos trazados, la plaza contará con una superficie de 3.105 m2 dedicados exclusivamente al peatón y al arbolado. Este espacio se tratará como una superficie continua, pavimentada mayoritariamente en granito de diversos formatos, en la que se integrarán ocho parterres ajardinados y arbolados. Dependiendo de su situación respecto al aparcamiento subterráneo, en estos parterres se respetará el arbolado existente de mayor porte y se plantarán, según el caso, nuevos árboles y arbustos. Todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la infraestructura situada bajo rasante (rejillas de metro, de aparcamiento y de centro de transformación, trampilla de salida de emergencia, etc.) se integrarán a cota en la superficie de la plaza. Los elementos que no cumplen esta condición (petos de escalera, ascensor y cuatro chimeneas de ventilación) se diseñarán para que su solución formal se armonice con las arquitecturas que pertenecen al ámbito.

El proyecto incorporará nuevos elementos que dignificarán el espacio. En este sentido, se instalará una gran pérgola en el centro de la plaza con una cubierta quebrada que hará referencia a la huella del antiguo caserío que dominaba el espacio de la plaza. Además de generar sombra, contará con difusores de agua pulverizada en los meses de más calor. Este elemento tendrá una doble función: por un lado, ofrecerá una importante mejora medioambiental del espacio, ya que por la presencia del aparcamiento no es posible la plantación de arbolado en la parte central de la plaza y, por otro, conferirá identidad a un espacio desestructurado.

Los trabajos incluirán, además, la adecuación de las dos rampas existentes en las calles Concepción Jerónima y Doctor Cortezo y la rehabilitación de toda la estructura del aparcamiento, que presenta un estado obsoleto. La renovación integral del aparcamiento se completará mediante un proyecto posterior que ejecutará EMT Madrid para renovar todas las instalaciones una vez concluidas las obras de restauración de la estructura.

Treinta y cinco plazas reformadas desde 2019 y otras ocho en proceso

Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, el Área de Obras y Equipamientos ha rehabilitado 35 plazas en toda la ciudad. Además, en la actualidad se están remodelando otras ocho. Se trata de las plazas de Tirso de Molina y Rastrillo (Centro), Chamberí, Dalí (Salamanca), Julián Marías, José Luis Hoys, Tizas e Hidrógeno, estas cuatro últimas como parte del proyecto de itinerario peatonal entre el corazón de Usera y Madrid Río.