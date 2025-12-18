Madrid aprueba el acuerdo marco para el vestuario de sus Bomberos por 11 millones de euros

La Junta de Gobierno municipal ha autorizado el acuerdo marco para el suministro de vestuario destinado a la Jefatura del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, tal y como ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz. “El contrato estará dividido en 11 lotes, con el fin de garantizar el adecuado equipamiento del personal del cuerpo en el ejercicio de sus funciones”, ha señalado.

El objeto del acuerdo marco es fijar las condiciones que regirán los contratos que se adjudiquen para el suministro de vestuario con destino al Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Este vestuario resulta imprescindible para el desarrollo de la actividad operativa del personal, al tratarse de un equipamiento que debe adaptarse a distintos escenarios de riesgo tanto en intervenciones de emergencia como en actividades ordinarias, formativas o institucionales.

El suministro incluye, entre otros elementos, trajes de intervención, ropa de parque y de representación, botas, guantes, verduguillos ignífugos y otros equipos de protección individual necesarios para garantizar la seguridad y la protección del personal.

La división del suministro en lotes responde a criterios de eficiencia operativa, especialización técnica y optimización económica. El vestuario del Cuerpo de Bomberos incluye prendas con características técnicas muy diversas como ropa de intervención, uniformidad diaria, prendas ignífugas o ropa de abrigo, que requieren procesos de fabricación, materiales y certificaciones específicas. “La agrupación en lotes homogéneos permite seleccionar proveedores especializados para cada tipo de prenda y garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos”, ha señalado Sanz.

La necesidad del acuerdo marco se justifica por la importancia del vestuario como elemento esencial de protección, así como por la conveniencia de disponer de un sistema de contratación que permita atender de manera ágil y eficiente las necesidades del Cuerpo de Bomberos durante el periodo de vigencia.

Tendrá una duración de 48 meses sin posibilidad de prórroga, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de junio de 2026, y contará con un presupuesto base de licitación de 11,1 millones de euros (11.134.824 IVA incluido), que se imputará a los ejercicios presupuestarios correspondientes a los años 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.