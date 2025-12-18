Metro de Madrid pone a la venta secciones de vía de la Línea 6

La Comunidad de Madrid ofrece a los coleccionistas la oportunidad de comprar una de las 200 unidades limitadas de las secciones de vía de la Línea 6 de Metro que se han retirado recientemente de las instalaciones, coincidiendo con la renovación integral de la Circular. Se trata de piezas originales que se han cortado y pulido cuidadosamente para que los interesados puedan conservar un fragmento único de la historia del suburbano.

Cada unidad tiene un precio de 24,95 euros y estará disponible a partir de mañana, tanto a través de la tienda online oficial como en las estaciones de Ópera, Sol y Plaza de Castilla y en la sede de la compañía metropolitana en la Avenida Príncipe de Asturias de la capital. Estos fragmentos de carril han guiado el paso de millones de trenes y han formado parte esencial del trayecto diario de los viajeros, y ahora adquieren una nueva vida al transformarse en pequeñas esculturas.

En concreto, las secciones corresponden al tipo 54E1, un modelo ampliamente utilizado en la construcción ferroviaria fabricado en acero de grado R260, procedente principalmente de la industria metalúrgica de Gijón (Asturias). Sus prestaciones garantizan resistencia al paso y presión de los convoyes, que pesan alrededor de 138 toneladas cada uno. Además, este material está diseñado para soportar condiciones extremas de temperatura y humedad.