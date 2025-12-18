Los servicios especiales de EMT mueven 22 millones de viajeros durante las obras de L6 de Metro

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) va a poner fin de forma gradual a su amplio despliegue de servicios especiales sustitutorios que han estado operativos, desde el pasado mes de marzo, durante las obras de automatización de la línea 6 de Metro. Se calcula que unos 22,3 millones de viajeros han utilizado los autobuses gratuitos de la empresa municipal como alternativa al suburbano durante unos trabajos que se han prolongado 200 días, tal y como ha tenido conocimiento hoy la Junta de Gobierno.

Ya el pasado mes de marzo, EMT Madrid ponía en funcionamiento dos líneas especiales nocturnas con un recorrido circular (SC1 y SC2), coincidiendo con el arranque de los trabajos en la L6 de Metro en horario de noche, de lunes a jueves. La SC1 y la SC2, con cabeceras en Legazpi y Cuatro Caminos, dejaron de prestar servicio el 29 de mayo con el inicio de la primera fase de estos trabajos de adecuación y automatización de la L6. Estas dos líneas nocturnas circulares volverán a estar activas a partir de la noche del 7 al 8 de enero por el cierre nocturno de esta línea de metro.

En total, desde el inicio de estas obras, EMT Madrid ha habilitado hasta cinco servicios especiales (SE4, SE5, SE6, SE7 y SEN), además de las dos circulares nocturnas que operaron entre marzo y mayo de este año. Asimismo, la empresa municipal ha tenido que ajustar el trayecto y la operativa de la línea regular 180 por exigencia de las especiales circunstancias. La línea 180 reanudará su itinerario y horario habituales entre Legazpi y Estación de El Pozo a partir del 8 de enero, tal y como ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.

La línea nocturna SEN deja de funcionar hoy jueves. Por su parte, los servicios especiales SE5 y 180 van a seguir circulando todo el sábado 20 de diciembre. Con respecto a la SE7, el viernes 19 será su último día operativo. En el caso de la SE6, el servicio especial más demandado por los usuarios, seguirá en funcionamiento hasta el martes 23 de diciembre con un servicio combinado con la vuelta a la actividad de metro.

Un dispositivo de EMT Madrid sin precedentes

Respecto al volumen de usuarios transportados, solamente el servicio especial SE6 –tanto en la cobertura del arco este como del oeste de la L6– ha computado más de 20 millones de personas a bordo. Por su parte, las lanzaderas del servicio SE5 entre Cuatro Caminos y Moncloa, que han funcionado desde septiembre y hasta la fecha, han logrado más de 400.000 viajeros. La SE4 ha saldado su periodo operativo (de mayo a septiembre) con más de 300.000 usuarios.

Con respecto al servicio SE7 entre Ciudad Universitaria y Moncloa, ha tenido una cifra de viajeros superior a 233.000 en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Por último, las líneas circulares nocturnas que funcionaban de lunes a jueves bajo las denominaciones SC1 y SC2, superaron los 162.000 usuarios en tres meses, mientras que las líneas SEN nocturnas entre Moncloa y Legazpi han registrado algo más de 168.000 viajeros.

El dispositivo puesto en marcha por EMT Madrid durante estas obras no tiene precedentes en la historia de la empresa municipal. Ofrecer una alternativa al viajero para sustituir a la línea de metro que registra más viajeros de toda la red metropolitana (unos 430.000 al día) y es un eje vertebrador del transporte madrileño por sus numerosas conexiones con otros modos, ha supuesto todo un desafío que ha exigido ingentes recursos humanos, materiales y logísticos.

La empresa municipal ha tenido que emplear hasta un total de 105 vehículos, con más de 200 conductores asignados a estos servicios. La línea SE6, la más utilizada de todo este dispositivo, ha llegado a tener en circulación hasta 61 vehículos simultáneamente, con una asignación de 137 conductores.

Con el despliegue de todos estos servicios se ha alcanzado la cifra de 2,2 millones de kilómetros recorridos: 1,6 millones en días laborables y 0,6 millones el resto de los días.