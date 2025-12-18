Aprobada las obras de regeneración del acceso Casa de Campo-parque Juan Carmona ‘Habichuela’

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy el contrato para las obras de regeneración del acceso Casa de Campo-parque Juan Carmona ‘Habichuela’, que será ejecutado en un plazo de 12 meses a partir del próximo 15 de diciembre por la empresa COARSA S.A. Tal y como ha explicado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, “la inversión municipal de 1,58 millones de euros permitirá transformar el entorno de acceso a la Casa de Campo, mejorando la calidad del espacio público y la conexión con el barrio”.

La actuación se enmarca en el lote 2 del acuerdo marco municipal para la ejecución de obras de regeneración urbana en áreas degradadas, desfavorecidas, sensibles o vulnerables, en el ámbito de competencias del Área de Políticas de Vivienda. El gasto autorizado asciende a 1,58 millones de euros (1.588.228), IVA incluido, con imputación al presupuesto municipal del ejercicio 2026.

El ámbito de intervención se localiza en la zona norte de la Colonia Casa de Campo, en un espacio que constituye la antesala de acceso al mayor parque de Madrid y un conector natural con el resto del barrio. En la actualidad, esta zona presenta una urbanización insuficiente, carencias funcionales y paisajísticas y ausencia de áreas estanciales que favorezcan la convivencia vecinal. El proyecto pretende recuperar este entorno, dignificar su papel como acceso a la Casa de Campo y reforzar su valor como espacio público.

Las actuaciones previstas abarcan movimiento de tierras, pavimentación, jardinería y riego, así como la mejora y reordenación del mobiliario urbano. Se instalarán nuevas áreas de juegos infantiles y circuitos biosaludables, se modernizará el alumbrado público y se llevará a cabo una gestión sostenible del drenaje, garantizando el adecuado funcionamiento de los sistemas de evacuación de aguas pluviales. Además, se habilitarán nuevas fuentes y se realizarán las modificaciones necesarias en las redes de servicios urbanos para asegurar una prestación eficiente.

Se re urbanizarán tanto las aceras como los espacios estanciales, incorporando zonas ajardinadas, áreas de juego y recorridos peatonales. La actuación incluye la mejora de la accesibilidad mediante la creación de nuevos itinerarios accesibles y la adaptación de los existentes a la normativa vigente. El objetivo es incrementar la conectividad del ámbito, dotarlo de seguridad en los desplazamientos y favorecer la relación con la Casa de Campo, los equipamientos municipales, las áreas verdes y el transporte público. También se eliminarán las barreras arquitectónicas actuales y se introducirán criterios de diseño universal.

El proyecto reforzará el paisaje urbano con la plantación de arbolado y vegetación autóctona, reduciendo el consumo de agua mediante sistemas de riego eficientes y promoviendo la naturalización de los espacios. Estas actuaciones contribuirán a mejorar el confort ambiental, generar sombra y favorecer la biodiversidad del entorno, completándose con elementos de mobiliario que fomenten el descanso, la reunión vecinal y el disfrute de los espacios libres.

Plan Regenera Madrid

Esta actuación se integra en el Plan Regenera Madrid, la estrategia municipal destinada a impulsar la regeneración urbana a escala de barrio en los ámbitos con mayores necesidades de intervención. El plan persigue el desarrollo de barrios saludables, basados en tres principios: accesibilidad y seguridad, cohesión social e integración, y sostenibilidad ambiental.

A través de esta intervención, el Ayuntamiento avanza en el objetivo de crear entornos más habitables, verdes y funcionales que mejoren la calidad de vida de los vecinos y refuercen la conexión con uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.