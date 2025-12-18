Desmantelado un megafraude del IVA de 300 millones de euros y un taller de armas de guerra

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización presuntamente responsable de uno de los mayores fraudes de IVA cometido hasta la fecha en el comercio de hidrocarburos, llegando a defraudar cerca de 300.000.000 euros. En los registros se ha incautado dinero, relojes de lujo y activos financieros. Además se han bloqueado cuentas con más de 12,5 millones de euros, más de 3,6 millones de litros de carburante, coches e inmuebles de lujo.

Además, en una vivienda se localizó una fábrica clandestina de armas de fuego y munición de guerra. A los ocho detenidos y a los investigados se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y, a uno de los líderes, tenencia ilícita de armas.

Técnicas ilícitas para ofrecer el carburante a precios imbatibles

La investigación comenzó a principios del 2023 cuando los agentes de la UDEF Central de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de grandes movimientos económicos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos compatibles con un posible blanqueo de capitales. Esto puso de manifiesto la existencia de dos operadoras petrolíferas que estaban incumpliendo sistemáticamente con sus obligaciones fiscales –impago de IVA-.

Tras las primeras pesquisas descubrieron que podría existir una única organización criminal detrás de ambas operadoras petrolíferas que estaban llevando a cabo estas operaciones ilegales que provocaban una gran preocupación del resto de empresas del sector de los hidrocarburos. El entramado criminal ofrecía el producto a precios muy por debajo del valor habitual real del mercado fruto de los incumplimientos fiscales.

Avanzadas las averiguaciones, comprobaron cómo esta red criminal podía vender el carburante incluso a precio inferior al de adquisición, es decir, realizando venta a pérdidas. Por un lado, fruto de no ingresar en la Agencia Estatal de Administración Tributaria –AEAT- el IVA repercutido, les permitía ofrecer gasolina y gasóleo a empresas intermediarias y estaciones de servicio a precios mucho más bajos que los de cualquier competidor que sí cumpliera con sus obligaciones tributarias.

Por otro lado, tampoco cumplían con la normativa sectorial relativa a biocarburante que obliga a pagar un pago compensatorio – el cual suponía además otro impago de alrededor de 40.000.000 de euros – en caso de no utilizar biocombustible, obteniendo de estas dos formas un amplio margen económico con el que poder ofrecer sus suministros.

Sistemas propios de depósito fiscal

Los investigadores comprobaron que esta red criminal contaba con su propio depósito fiscal para almacenar el carburante, técnica poco común en el sector puesto que lo habitual es que contraten los servicios de terceras empresas. Además esta organización tenía vocación de continuidad en esta actividad delictiva, ya que, fruto de los beneficios ilícitos obtenidos con el primer operador petrolífero, pudieron crear y dar de alta un segundo operador para continuar con la actividad criminal.

Asimismo, llegaron a crear hasta un tercer operador petrolífero con el cual comenzaron igualmente a operar fraudulentamente, si bien, fue dado de baja del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales –REDEF-impidiendo así que pudiera seguir extrayendo y vendiendo producto, motivo por el cual la cantidad defraudada por este tercer operador no llegó a alcanzar cuota de delito.

La organización tenía una estructura jerarquizada liderada en la cúspide por dos socios bajo cuyo mando se encontraban los directivos financieros que controlaban las cuentas y se encargaban de toda la contabilidad empresarial.

Testaferros a los que llegaron a pagar alrededor de 2.000.000 de euros

En el último escalón se encontraban los trabajadores de los cuales muchos de ellos desconocían la actividad criminal llevada a cabo. Por último, sin formar parte de esta estructura, estaban los testaferros a quienes seleccionaban para que prestasen su identidad y así figurar ellos como responsables de las obligaciones tributarias generadas por los operadores petrolíferos, llegando uno de ellos a percibir retribuciones de alrededor de 2.000.000 de euros.

Una vez los investigadores lograron identificar a todos los miembros de esta organización, se estableció un dispositivo policial el pasado día dos de diciembre realizando nueve entradas y registros simultáneos – 7 domicilios en Madrid y Ávila y 2 oficinas en la capital madrileña- donde se intervinieron más de 140.000 euros, 167 relojes de lujo valorados en unos 2.000.000 de euros, y activos financieros que superan los 14.000.000 de euros. Además se han bloqueado cuentas con más de 12.500.000 euros, más de 3.600.000 litros de carburante, 60 vehículos de alta gama con un valor superior a los 3.000.000 de euros y 46 inmuebles de más de 5.000.000 de euros.

Taller clandestino con armas y munición de guerra

En una de las viviendas ubicada en Ávila, los agentes encontraron un auténtico taller clandestino de armas de fuego y munición de guerra. Se intervinieron 44 armas de fuego, algunas con el número de serie borrado y modificadas con silenciadores, munición de guerra y un vehículo blindado bélico con una ametralladora de gran calibre instalada en la parte superior.