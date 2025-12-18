Un hombre herido grave tras caer desde 8 metros en Chamartín

Un trabajador de 50 años de edad ha sufrido un grave accidente laboral esta tarde de jueves, 18 de diciembre, mientras desempeñaba sus tareas en un edificio en fase de rehabilitación situado en la calle Antonio Rodríguez, en el distrito madrileño de Chamartín.

Según los servicios de emergencia, el operario se ha precipitado desde un andamio a una altura de unos ocho metros en torno a las 16:00 horas. Debido a que el edificio se encuentra en obras tanto en su estructura interior como en la fachada, el acceso al herido resultó especialmente complejo para los equipos asistenciales.

Ante esta situación, los sanitarios del SUMMA 112 requirieron la ayuda urgente de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, quienes finalmente lograron entrar al recinto y evacuar al hombre hasta la vía pública.

Traumatismo torácico y traslado hospitalario

Una vez que el trabajador fue rescatado del interior de la obra, el equipo médico del SUMMA 112 procedió a su estabilización. El operario presentaba un traumatismo torácico severo como consecuencia del fuerte impacto contra el suelo. Tras recibir las primeras curas de urgencia, fue evacuado con pronóstico grave al Hospital de La Princesa.

En el lugar del siniestro también intervinieron patrullas de la Policía Nacional. No obstante, la investigación para esclarecer las causas exactas del accidente y verificar si se cumplían las medidas de seguridad pertinentes ha quedado a cargo de la Policía Municipal de Madrid.