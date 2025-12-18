La reapertura de la L6 marca un nuevo capítulo tecnológico para Metro con los maquinistas «como pieza clave»

La reapertura de la Línea 6 del Metro de Madrid, prevista para el 20 de diciembre tras varios meses de obras, supondrá un hito para el transporte metropolitano. La conocida línea “Circular” reanudará su servicio tras una profunda modernización técnica que la prepara para convertirse en la primera línea automatizada de la red madrileña, un paso decisivo hacia el futuro del metro inteligente.

Aunque la automatización marcará un antes y un después en la operación ferroviaria, este proceso no elimina el papel esencial de los maquinistas, sino que redefine su función. Los profesionales del metro afrontan una etapa de transformación, en la que su experiencia, capacidad de supervisión y conocimiento técnico seguirán siendo imprescindibles para garantizar la seguridad, eficiencia y calidad del servicio.

En palabras de José Luis Cejudo, secretario general del Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid (SCMM), “esta transición no significa el fin del maquinista, sino el comienzo de una nueva etapa. Seguiremos siendo fundamentales en el control, la supervisión y la respuesta ante cualquier incidencia. La tecnología ayuda, pero el factor humano sigue siendo insustituible”.

El nuevo papel de los maquinistas

“En cuanto la Línea 6 reabra, la situación de los maquinistas continuará siendo la misma que hasta ahora, nuestro trabajo no cambiará en un principio”, recalca Cejudo. Hasta que se complete la instalación de las mamparas de andén, puertas automáticas y trenes sin conductor. Durante este periodo, los maquinistas seguirán presentes en los trenes, garantizando la seguridad de la operación y el correcto funcionamiento de los nuevos sistemas.

Una vez finalizada la instalación, en 2027, los actuales maquinistas pasarán a desempeñar un nuevo rol bajo la denominación de Operadores de Línea de Alta Regularidad (OLAR). Este nuevo puesto implicará su presencia en las estaciones, con un OLAR por cada cuatro estaciones, encargado de supervisar el funcionamiento de los sistemas automáticos y de intervenir en caso de incidencia.

Para acceder a este nuevo puesto, los maquinistas deberán superar un proceso de selección y formación específica, garantizando un perfil altamente cualificado. El resto de profesionales que no pasen a ser OLAR serán reubicados en otras líneas de la red metropolitana. Los maquinistas seguirán, además, operando de manera manual las nuevas instalaciones si fuese necesario, desde las mamparas hasta los trenes, en caso de que surjan incidencias o se requiera intervención directa.

Una transición tecnológica con rostro humano

La automatización de la Línea 6 se apoya en la instalación del sistema de señalización CBTC GoA 4, la renovación de la catenaria, la modernización integral de vías y la llegada de nuevos trenes sin cabina de conducción.

“La tecnología es un gran aliado, pero nunca podrá sustituir el criterio, la empatía y la capacidad de reacción de un maquinista ante una incidencia o una emergencia. Nuestra labor evoluciona, pero sigue siendo esencial. Somos quienes velamos por la seguridad de los pasajeros, quienes damos confianza y cercanía en cada trayecto”, afirma el secretario general del SCMM.

Desde el propio sindicato se destaca que el éxito de este proyecto dependerá de la convivencia armónica entre la innovación y el factor humano. “La automatización no sustituye el talento, lo transforma”, apunta Cejudo.

La Línea 6 reabre, así, como símbolo de modernidad y evolución, pero también como reflejo de un modelo de transporte donde la innovación y la humanidad avanzan de la mano. La siguiente línea que podría iniciar este proceso de automatización será la Línea 8, aunque todavía no se ha establecido una fecha concreta para ello.