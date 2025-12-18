La afiliación de extranjeros supera ya los 627.000 cotizantes en Madrid

La afiliación media extranjera a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid ha llegado a los 627.286 cotizantes en la Comunidad de Madrid, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondientes al mes de noviembre. Las cifras representan un aumento del 1,26% respecto al mes octubre tras sumar 7.783 afiliados de otros países en el último mes. En cuanto a la evolución interanual supone un crecimiento del 4,23% con 7.783 nuevos cotizantes extranjeros en el último año.

Un 87,47% de los trabadores foráneos realizan su aportación al Régimen General mientras que un 12,52% son trabajadores autónomos. Por sectores, las actividades con mayor representación son Hostelería (14,16%); Comercio (13,59%); Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (13,27%); Construcción (10,32%) y Transporte y Almacenamiento (6,96%). Además, ganan peso en sectores de más valor añadido como Información y Comunicaciones (6,19%); Actividades Profesionales y Científico-Técnicas (6,16%) o Actividades Sanitarias y Servicios Centrales.

Por países de procedencia, un 30,91% pertenecen a la Unión Europea (UE), mientras que un 69,08% son extracomunitarios. Entre los países fuera de la UE que más trabajadores aportan se encuentran Venezuela (75.062); Colombia (56.509); Perú (37.384); China (32.824) y Marruecos (31.458).

Representan el 14,1% del conjunto de afiliados al sistema

En el conjunto nacional, los afiliados extranjeros representan el 14,1% de los cotizantes, un 0,61% más que en noviembre de 2024. En este último año, lideran el crecimiento Asturias (22,1%), Galicia (15,2%) y Extremadura (14,9%). Son comunidades autónomas en las que el porcentaje de afiliados extranjeros sobre el total está muy por debajo de la media. En Asturias, son el 7,4% de los cotizantes; el 7,1% en Galicia y el 5,2% en Extremadura.

Así, la Seguridad Social ha registrado 3.122.003 afiliados extranjeros en noviembre si se descuenta el efecto calendario, tras sumar más de 200.000 en el último año (210.941), lo que supone un aumento del 7,2% de variación interanual. En el último mes, se han sumado 21.000 ocupados.

En la serie de afiliación media, el número de trabajadores de otros países es de 3.085.442 lo que implica un crecimiento del +7,3% interanual. Son casi cinco puntos por encima del conjunto de la afiliación en total, que ha experimentado un incremento de +2,5% en el último año.

Por régimen de afiliación, destaca el crecimiento récord de autónomos extranjeros. La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países se acerca en noviembre al medio millón y supera un nuevo máximo. Son 495.635 emprendedores, un 6,4% más que hace un año. Su crecimiento está muy por encima de la media del conjunto de autónomos, cuyo crecimiento ha sido del 1,2%. Este incremento es aún más relevante en sectores altamente cualificados. En el último año, el número de trabajadores extranjeros por cuenta propia ha aumentado un 26,4% en Información y Comunicaciones, en Suministro de Energía, el 21%, un 19% en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas y el 14,6% en Actividades Financieras y de Seguros.

En cuanto al país de procedencia, cabe señalar la evolución en el número de trabajadores procedentes de Venezuela es el que más ha crecido estos últimos 12 meses, con 42.178 afiliados medios más. Le siguen Colombia (29.771) y Marruecos (28.028).