Hasta el 80% de las personas con Esclerosis Múltiple puede presentar alteraciones en el habla y la voz

Con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple (EM), que se conmemora el 18 de diciembre, el Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid (CPLCM), a través de su Comisión de Sanidad, pone el foco en la importancia de la intervención logopédica en la atención integral a las personas que conviven con esta enfermedad neurológica crónica.

La esclerosis múltiple es una patología del sistema nervioso central caracterizada por la desmielinización de las fibras nerviosas, lo que provoca una alteración en la transmisión de los impulsos nerviosos entre el cerebro y la médula espinal. Su evolución es imprevisible y variable, pudiendo manifestarse en forma de brotes o con un curso progresivo, y afecta de manera diferente a cada persona.

Entre los síntomas más frecuentes de la esclerosis múltiple se encuentran la fatiga, los trastornos motores y del equilibrio, alteraciones cognitivas y visuales, así como dificultades en la comunicación y en la deglución. En este contexto, la figura del logopeda resulta fundamental.

“Muchas personas con Esclerosis Múltiple presentan alteraciones como disartria, disfagia, trastornos de la voz, problemas en la coordinación respiratoria o dificultades en la comprensión y expresión del lenguaje. La intervención logopédica permite mantener y mejorar la funcionalidad comunicativa, favorecer la autonomía personal y prevenir complicaciones derivadas de una deglución alterada”, señalan desde la Comisión de Sanidad del CPLCM.

Aunque en los últimos años se han producido importantes avances farmacológicos para frenar la progresión de la enfermedad y paliar algunos de sus síntomas, desde el Colegio recuerdan que la atención a la esclerosis múltiple debe ir más allá del tratamiento médico. “En todas las fases de la enfermedad -desde el diagnóstico hasta su evolución- es imprescindible un abordaje sociosanitario rehabilitador, basado en el trabajo coordinado de equipos multidisciplinares”, subrayan.

El CPLCM destaca la necesidad de que logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales, neurólogos y personal de enfermería trabajen de forma conjunta para ofrecer una atención integral, adaptada a las necesidades cambiantes de cada paciente.

Asimismo, el Colegio recuerda que la esclerosis múltiple no solo tiene un impacto físico, sino también emocional y social. La incertidumbre asociada a la enfermedad, el cansancio extremo y las limitaciones funcionales influyen de forma directa en la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias. Por todo ello, el Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid se suma a las asociaciones de pacientes y profesionales para reclamar:

Una mayor inversión en investigación, que permita avanzar hacia tratamientos más eficaces y, a largo plazo, hacia la curación de la enfermedad.

El acceso universal a la rehabilitación logopédica y a otras terapias no farmacológicas, fundamentales para mantener la autonomía y retrasar el deterioro funcional.

El reconocimiento del impacto emocional de la enfermedad y la necesidad de apoyo psicológico especializado.

Programas de sensibilización social que ayuden a combatir estigmas y favorezcan la inclusión educativa, laboral y social de las personas con Esclerosis Múltiple.

“La Esclerosis Múltiple acompaña a quienes la padecen durante toda su vida, pero no deben recorrer ese camino en soledad. Desde la logopedia, renovamos nuestro compromiso con su bienestar y con la construcción de una sociedad más informada, accesible y solidaria”, concluyen desde el CPLCM.