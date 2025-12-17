Usera reconoce los mejores belenes, villancicos y tarjetas en su III Gala de Navidad

La Junta Municipal de Usera ha celebrado hoy su Gala de Navidad en el Centro de Ocio y Asesoramiento Juvenil Pipo Velasco, donde la concejala del distrito, Sonia Cea, ha entregado los premios a los colegios que han participado en los certámenes de belenes, tarjetas navideñas y villancicos de esta tercera edición.

El ganador del certamen de belenes ha sido el CEIP Pradolongo, el segundo premio ha recaído en el CEIP Nuestra Señora de la Fuencisla y el tercer puesto, ex aequo, ha sido para el CEIP Meseta de Orcasitas y el CEIP Ciudad de Jaén.

En la categoría de villancicos, el CEIP Marcelo Usera ha ocupado la primera posición, seguido de la interpretación del Colegio Rafaela Ybarra. La tercera plaza la han compartido los CEIP Puerto Rico y Pradolongo.

En el certamen de tarjetas navideñas, que ha contado este año con mayor participación que en ediciones anteriores, los premios, en la categoría infantil han recaído en el CEIP Nuestra Señora de la Fuencisla, seguido del CEIP Marcelo Usera y del CEIP Ciudad de Jaén. En la categoría de 1º a 3º de primaria, ha resultado ganador el CPEE Joan Miró, mientras que el segundo puesto ha sido para el CEIP Puerto Rico y el tercer premio para el CEIP Juan Sebastián Elcano y el Colegio San Viator. Además, en la categoría de 4º a 6º de primaria, han resultado ganadores, en primer lugar, el CEIP Pradolongo, seguido del CEIP Nuestra Señora de la Fuencisla y los colegios Puerto Rico y Jorge Manrique, en tercer lugar.

Este año, la felicitación de Navidad de la Junta Municipal de Usera es un diseño de Vega Ferrero, alumna del CEIP Juan Sebastián Elcano, que resultó ganadora del primer premio de tarjetas navideñas en la categoría infantil del año pasado.