‘Una Navidad de Luz’, la gran experiencia visual de estas fiestas en Madrid

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha visitado hoy, en el Centro Cultural Conde Duque, el videomapping ‘Una Navidad de Luz’. Se trata de una intervención artística que transforma su patio central en un espacio envolvente donde imagen, sonido y arquitectura se fusionan para dar forma a una experiencia colectiva y sensorial.

Esta propuesta, que forma parte de la programación navideña del Ayuntamiento de Madrid y que ya han podido disfrutar cientos de madrileños y visitantes, es obra del artista visual José Vaaliña y el estudio de arte multimedia Eyesberg. Con una trayectoria reconocida en festivales como LuzMadrid, Llum BCN o Sónar, Eyesberg es uno de los estudios de arte multimedia más innovadores del país, especializado en crear obras inmersivas que dialogan con el espacio y con el público.

Además, para completar la experiencia, el día 23 se celebrará una noche especial de música navideña y luz con el Coro de Voces Graves de Madrid, dirigido por Juan Pablo de Juan, y la reconocida soprano Sonia de Munck. Un viaje sonoro que reivindica el espíritu de la Navidad en un concierto que tendrá tres pases. El videomapping, de acceso libre, puede disfrutarse del 17 al 23 de diciembre, entre las 18:30 y las 23:00 horas.

