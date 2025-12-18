Denuncian a la discoteca Fabrik por someter a peces vivos a «estrés crónico»

La conocida discoteca Fabrik, ubicada en la localidad de Humanes de Madrid, se enfrenta a una denuncia administrativa por la presencia de una pecera con ejemplares vivos en su interior. La asociación AnimaNaturalis ha elevado el caso a las autoridades municipales, argumentando que el mantenimiento de estos animales en un entorno de ocio nocturno vulnera las normativas vigentes de protección animal.

Según sostiene la organización denunciante, los peces se ven expuestos de manera continuada a niveles de ruido extremos, vibraciones constantes y luces estroboscópicas. Estos factores, propios de la actividad de una sala de estas características, generarían en las especies acuáticas un estado de ansiedad y sufrimiento psicológico que contravendría su bienestar natural.

Incompatibilidad con la normativa autonómica y estatal

La base jurídica de la denuncia se apoya en dos pilares. Por un lado, la abogada de la entidad, Cristina Ibáñez, recuerda que la legislación de la Comunidad de Madrid prohíbe explícitamente la exhibición de fauna en establecimientos dedicados al ocio o la diversión. Por otro, aluden a la reciente Ley nacional 7/2023 de bienestar animal, que obliga a garantizar condiciones de vida dignas y prohíbe exponer a seres sintientes a situaciones de miedo o dolor.

«No estamos ante un elemento decorativo inocuo», defienden desde AnimaNaturalis. La organización recalca que los acuarios en estos contextos carecen de los elementos de naturalización y enriquecimiento ambiental necesarios, además de carecer del espacio mínimo requerido para un desarrollo saludable.

Petición de intervención al Ayuntamiento

En el escrito presentado al Consistorio de Humanes, la asociación solicita la apertura inmediata de un expediente sancionador contra la discoteca. Asimismo, han instado al Ayuntamiento a tomar medidas preventivas, que podrían incluir la intervención directa de la pecera y el posterior traslado de los peces a centros o instalaciones que garanticen su cuidado adecuado.

Por el momento, el Ayuntamiento de Humanes deberá evaluar la denuncia para determinar si el local está incurriendo en una infracción de la ley de protección animal, mientras la asociación insiste en que la normativa es «clara» respecto a la prohibición de utilizar animales como parte de la escenografía en la noche madrileña.