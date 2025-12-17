El PSOE homenajea a Marisa Paredes con una placa simbólica y urge al Ayuntamiento a instalar la oficial

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid ha rendido homenaje este miércoles a la actriz Marisa Paredes con motivo del primer aniversario de su fallecimiento. En un acto simbólico, los socialistas han instalado una placa conmemorativa en el inmueble de la Plaza de Santa Ana donde nació y residió la artista, cuya madre ejerció allí como portera.

Durante el acto, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha definido a Paredes como una «vecina ilustre y artista inolvidable», destacando no solo su carrera profesional, sino también su faceta como «activista defensora de los derechos humanos». Con esta acción, el grupo socialista ha denunciado el retraso por parte del Consistorio en la colocación de la placa oficial, un compromiso que ya fue aprobado en el pleno municipal. “Queremos que se cumpla el acuerdo plenario y se instale la distinción de forma inmediata”, ha reclamado Maroto.

Propuesta para integrar BiciMAD en el nuevo abono estatal

Por otro lado, la portavoz socialista ha adelantado la iniciativa que su grupo elevará al Pleno de Cibeles el próximo mes de enero. El PSOE propone que el nuevo abono de transportes estatal se integre con todos los servicios del Consorcio Regional de Transportes, incluyendo el sistema público de bicicletas, BiciMAD.

Maroto ha defendido la utilidad de este título de transporte, asegurando que «amplía la oferta disponible y abarata los desplazamientos» para los madrileños. Según la edil, la medida busca fomentar la movilidad sostenible y reducir los niveles de contaminación en la capital, por lo que ha solicitado el respaldo del resto de formaciones políticas para que la propuesta prospere en la primera sesión plenaria del año.