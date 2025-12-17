Almeida preside la gala final del Certamen Escolar de Villancicos 2025 con 2.100 participantes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y la concejala de Chamartín, Yolanda Estrada, entre otros concejales de la corporación municipal, ha inaugurado hoy la gala final del Certamen Escolar de Villancicos 2025 del Ayuntamiento. Más de 2.100 alumnos de primaria, secundaria y Bachillerato de 64 centros educativos de la ciudad han participado este año en esta iniciativa municipal que potencia la enseñanza artística como herramienta de formación integral de niños y jóvenes.

El Consistorio celebra este certamen desde el curso académico 1993-1994 y durante estos más de 30 años de trayectoria, se ha consolidado como un proyecto educativo y artístico de primer nivel. De hecho, en la edición de 2025 se ha dado un importante paso adelante en cuanto a participación con respecto a 2024: se han presentado 16 centros educativos más y el número de alumnos se ha incrementado en un 14 %. Además, se ha conseguido representación de los 21 distritos.

Con esta iniciativa, enmarcada en el programa de actividades complementarias a la enseñanza ‘Madrid, un libro abierto’, el Ayuntamiento impulsa la formación de alumnos a través de la cultura, contribuyendo a su desarrollo personal, artístico y social. El Certamen Escolar de Villancicos es una oportunidad para apoyar el talento y la creatividad de los participantes, pero también para fomentar valores de compañerismo, trabajo en equipo y respeto por las tradiciones culturales.

La gala de este miércoles ha puesto el broche final a la convocatoria de 2025. Los coros escolares de tres colegios y tres institutos de la capital han alcanzado esta última fase. Han podido exhibir sus propuestas en un marco excepcional: la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música que, por segundo año consecutivo, ha cedido su singular escenario al Consistorio. Cantar en un recinto que representa la excelencia musical en España supone una experiencia motivadora para los alumnos y también es un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.

Dos categorías y 10.000 euros en premios

Como cada año, se han establecido dos categorías de participación: una para el alumnado de Educación Primaria y otra que engloba a los alumnos de secundaria y Bachillerato. En cada una de ellas, se han concedido galardones a las tres creaciones más destacadas y a la mejor dirección coral. Además, en cada categoría se ha entregado una mención a la dirección y una mención honorífica. En total, se han repartido más de 10.000 euros en premios.

En primaria, se ha distinguido con el primer puesto al CEIP Gonzalo Fernández de Córdoba (Latina), que quedó en segunda posición el año pasado. El segundo premio ha recaído en el CEIP Nuestra Señora del Lucero (Latina), cuya directora, Paula Santamaría, ha sido reconocida como la mejor de la categoría. El tercer premio lo ha recogido el Colegio Las Tablas Valverde (Fuencarral-El Pardo) y ha recibido una mención a la dirección Silvia María Calle, del CEIP Ciudad de Valencia.

Por su parte, en la categoría de secundaria, se ha impuesto, por segundo año consecutivo, el IES Lope de Vega (Centro). Su directora, Lourdes de Abajo, ha sobresalido como la mejor de su categoría. Han completado el pódium el IES Mirasierra (Fuencarral-El Pardo) y el Colegio Jesús Maestro (Chamberí). Además, se ha entregado una mención a la dirección a Keith Rodríguez, del Colegio JH Newman.

Asimismo, se han otorgado dos menciones honoríficas. En la categoría de primaria ha recaído en el Colegio Tres Olivos-Fundación Dales la Palabra (Fuencarral-El Pardo), por fomentar la inclusión de escolares con discapacidad auditiva. En la categoría de secundaria, la ha recibido el IES Juana de Castilla (Moratalaz), cuyo coro está formado por alumnos de 17 nacionalidades y es un ejemplo de integración a través de la música. Como novedad con respecto a ediciones anteriores, estos dos coros también han actuado en el Auditorio Nacional.