Programación para todas las edades esta Navidad en Ciudad Lineal.

Estas fiestas, del 19 de diciembre al 4 de enero, el distrito se llena de actividades con una programación pensada para todas las edades para celebrar la Navidad en Ciudad Lineal. ¡Toma nota y no te pierdas nada!

Recorrido solidario en moto con trajes de Papá Noel

El 20 de diciembre arrancamos con un evento muy especial: IPA Noelada Solidaria, un recorrido solidario en moto. A las 10:00 h nos reuniremos en la puerta principal del Madrid Movistar Arena para dar la bienvenida a los participantes. A las 11:30 h, vestidos de Papá Noel, elfos o duendes, recorreremos Madrid hasta llegar al restaurante El Mirador de Cuatro Vientos, donde nos esperará un merecido refrigerio.

La inscripción, con un donativo de 15 €, se destinará a la compra de juguetes para familias desfavorecidas.

Fiesta en la plaza de la junta municipal

El mismo día, el 20 de diciembre, la plaza de la junta municipal (calle de Hermanos García Noblejas, 14-16), se llenará de actividades:

11:30 h: Pasacalles navideño

11:45 h: Entrega de cartas a Papá Noel

12:00 h: Concierto de duendes

13:30 h: Concierto navideño

Además, de 11:30 a 14:30 h ¡habrá talleres para crear adornos!

Góspel en la plaza de la Quintana

El 23 de diciembre, la plaza de Quintana vibrará con el concierto de ALL 4GOSPEL a las 18:00 h. Una cita imprescindible para los amantes de góspel.

La ilusión de los Reyes Magos

El 4 de enero, la magia se apodera de nuestras calles con la tradicional Cabalgata de Reyes. A las 17:30 h, partirá desde la avenida de Marqués de Corbera y llegará a la plaza de la junta municipal.

Actividades en los centros culturales del distrito

El viernes 19 de diciembre, la música será la gran protagonista. A las 19:00 h, el Centro Cultural Príncipe de Asturias acogerá el concierto Una Navidad Contigo, con la voz de Ana Mª Puente interpretando villancicos clásicos. A la misma hora, el Centro Cultural La Elipa ofrecerá Navidad Castiza con Mari Pepa de Chamberí. Y si prefieres los villancicos populares, el Auditorio Carmen Laforet no te pierdas la actuación del coro Aedos.

El sábado 20 de diciembre, la magia llegará al Centro Cultural San Juan Bautista con el espectáculo infantil Esperando a Papá Noel, de la compañía Animathor, a las 12:00 h. Por la tarde, a las 19:00 h, el mismo centro ofrecerá el Concierto de Navidad a cargo de la Orquesta Allegro. Y si lo tuyo es la música coral, el Centro Cultural La Elipa te espera a las 19:00 h con Soul Woman Choir.

El viernes 26 de diciembre, la programación continúa: A las 18:00 h, teatro infantil Una de heroínas, magos, magas y piratas de la Compañía Bang Bang en el Centro Cultural La Elipa. A las 19:00 h, en el Centro Cultural San Juan Bautista, Enric, el pájaro Cucú de la Compañía Grupo Clavis. A la misma hora, villancicos populares en el Centro Cultural Príncipe de Asturias con Da Capo y en el Auditorio Carmen Laforet música con el espectáculo Toda una vida de María Gracia.

El último sábado del año, 27 de diciembre, llega cargado de actividades. A las 12:00 h, el Centro Cultural La Elipa abrirá la jornada con el espectáculo infantil Las Elfas que salvaron la Navidad, de la compañía Con Amor y Arte, recomendado para mayores de 4 años. Por la tarde, la música se apodera del mismo centro con el concierto Navidad Rock, a cargo de Linze, a las 19:00 h. También habrá propuestas para los más pequeños: en el Centro Cultural Príncipe de Asturias, a las 18:00 h, se representará Beto en Navidad, de la compañía Teatro Firulete (+3 años). Y en el Auditorio Carmen Laforet, a la misma hora, la compañía Titiriguiri presentará Hay un gallo en mi tejado, una divertida historia para niños a partir de 3 años.

¡Te esperamos para celebrar la Navidad en Ciudad Lineal!