Los bomberos felicitan la Navidad a los niños ingresados en hospitales de Madrid

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un año más su programa de visitas a los niños ingresados en hospitales públicos de la región. El director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), Pedro Antonio Ruiz, ha asistido hoy a esta actividad en el Hospital Puerta de Hierro, de Majadahonda, donde ha felicitado la Navidad a los menores que se encuentran allí.

Con el fin de hacerles más llevadera su estancia, los miembros del servicio de extinción de incendios, en algunos casos acompañados de otros cuerpos de emergencia y seguridad, pasarán algunas horas junto a los menores y sus familias. Les contarán anécdotas relacionadas con su trabajo y les cederán durante unos minutos los cascos que utilizan en intervenciones para que puedan hacerse fotografías.

Asimismo, les entregarán recuerdos y regalos relacionados con su labor, como cuadernos con consejos de prevención, cuentos, cascos de juguete y otros acorde a sus edades. Además, los bomberos han llevado a cabo hoy una exhibición de descenso con cuerdas por una de las fachadas del hospital, que los niños han podido seguir desde el interior del edificio.

Esta maniobra se ha realizado también en los centros de Getafe y Arganda y se repetirá en el de Alcalá de Henares y el Gregorio Marañón. En algunos de los hospitales, se visita a las personas mayores.

MÁS DE 200 VOLUNTARIOS DE LOS 22 PARQUES DE BOMBEROS Y CECOP

La ruta navideña de los bomberos autonómicos se extenderá este año por 19 complejos sanitarios, en los que participan más de 200 voluntarios pertenecientes a los 22 parques regionales y operadores del Centro de Coordinación Operativa (CECOP). Esta iniciativa se desarrolla desde hace más de 30 años y tiene muy buena acogida por parte del personal sanitario, ya que ofrece una actividad lúdica que entretiene a enfermos y familiares. Por ello, cada año aumenta el número de peticiones de los hospitales.

Hoy, además de en el Puerta de Hierro, ha tenido lugar en el José Germain (Leganés). Comenzó el pasado 10 de diciembre en los Hospitales Universitarios de Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz e Infanta Elena (Valdemoro), seguidas del Infanta Cristina (Parla) y el del Henares (Coslada), el día 11, y en Getafe, el 12. Durante el lunes 15 visitaron los centros de Móstoles y Rey Juan Carlos, también del municipio mostoleño, y ayer les tocó el turno al Severo Ochoa (Leganés) y al del Sureste (Arganda).

Los encuentros continuarán en Villalba y El Escorial, mañana jueves, y en el Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares) y Gregorio Marañón (Madrid) el viernes 19. Finalizarán el próximo 22 de diciembre en los complejos sanitarios del Tajo (Aranjuez), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) y Guadarrama.