Ramoncín reclama el desmantelamiento del Scalextric de Vallecas y Almeida le responde: «es la M-30»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido hoy, en el Centro de Ocio y Asesoramiento Juvenil El Sitio de mi Recreo, el acto de conmemoración del 75º aniversario de la adhesión del pueblo de Vallecas a la ciudad de Madrid, un hito que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1950. Acompañado de los concejales de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, y de Puente de Vallecas, Ángel Niño, ha reconocido a aquellas entidades vinculadas a ambos distritos que han trabajado para contribuir al bienestar de la ciudadanía en los ámbitos educativo, social, asociativo y deportivo.

Almeida ha reivindicado que el Madrid actual “se construye desde lo local, desde los barrios” y ha destacado el papel singular de Vallecas “que encarna la identidad de esta ciudad y sin la cual Madrid no se entiende”. El alcalde ha puesto en valor el tejido educativo, social, asociativo y deportivo de ambos distritos que “conforman ese espíritu y esa columna vertebral de Vallecas” y ha afirmado que esta conmemoración no mira solo al pasado, porque “Vallecas es historia, pero es, sobre todo, futuro” en el que “Madrid no será universal si no es, también, vallecana”.

Ramoncín reclama el desmantelamiento del Scalextric

El acto ha contado con la participación del músico Ramoncín, hijo adoptivo del distrito desde 1978, quien ha aprovechado su intervención para reivindicar el espíritu «peleón» de los vallecanos y lanzar una petición directa al alcalde, José Luis Martínez-Almeida: la retirada definitiva del Scalextric.

El cantante ha instado al regidor a acometer el desmontaje de la estructura «ya», sugiriendo alternativas como el soterramiento de la vía, similar a las actuaciones realizadas en la zona norte de la ciudad. «Que pase por debajo o que se mueva un semáforo; eso sería estupendo», ha señalado el artista, quien también ha destacado la «esencia en la lucha» que mantiene el barrio y su convivencia con la inmigración, a pesar de las dificultades sociales.

La respuesta de Almeida: el reto de los 200.000 vehículos

Por su parte, José Luis Martínez-Almeida ha respondido a la petición recordando que ese tramo de la M-30 es una arteria crítica por la que circulan diariamente más de 200.000 vehículos: «no es un Scalextrix, es la M-30». El alcalde ha cuestionado la viabilidad de un desmontaje simple, preguntando a las formaciones de la oposición cuál es la solución técnica que plantean para no colapsar las calles interiores del distrito.

«No podemos decir a los vecinos que el Scalextric es desmontable sin más, porque esos 200.000 coches acabarían circulando por las calles de Puente de Vallecas, dificultando mucho más la vida en el barrio», ha argumentado el primer edil. No obstante, Almeida ha anunciado que el área de Obras y la Junta de Distrito trabajan en un proyecto de «regeneración del entorno» para mejorar el espacio público y los accesos, el cual espera presentar próximamente.

Ramoncín ha concluido su intervención recordando la identidad única de Vallecas, definiéndola como el «Valle del Kas» y el «puerto marinero» de Madrid, destacando que, a pesar de los cambios urbanísticos, el sentimiento de pertenencia y la vinculación con el Rayo Vallecano siguen siendo el motor de sus vecinos.

Reconocimientos

El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido a las siguientes entidades e instituciones que han contribuido a la transformación de ambos distritos a lo largo de los años:

– En el ámbito educativo, al CEIP Honduras, ubicado en Villa de Vallecas, por fomentar los valores que acompañan a sus alumnos en su desarrollo personal y como ciudadanos y a la Coordinadora Infantil y Juvenil Vallecas, que potencia el trabajo de entidades sociales para cambiar las condiciones de vida de la infancia y la juventud, así como de familias en situación de vulnerabilidad del distrito de Puente de Vallecas.

– En el ámbito social, a la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica del Hospital Universitario Infanta Leonor Sureste, ubicado en Villa de Vallecas, y a la Fundación Padre Llanos, por promover la formación, educación e inclusión social de la población juvenil de Puente de Vallecas.

– En el ámbito asociativo, a la Asociación Vecinal La Unión de la UVA de Vallecas y a la Asociación Alusamen, por los programas de carácter social e integrador, desarrollados en colaboración con las juntas municipales de Villa y de Puente de Vallecas, respectivamente.

– En el ámbito deportivo, al Vallecas Club de Fútbol, por la formación técnica de futuros deportistas en el distrito de Villa de Vallecas, y al Club Rayo Vallecano de Madrid SAD, como referente deportivo que ha llegado a convertirse en uno de los principales símbolos de identidad del distrito de Puente de Vallecas.

Cupón conmemorativo de la ONCE

Para conmemorar el aniversario de la adhesión del pueblo de Vallecas a Madrid, se ha proyectado un vídeo titulado Unidos por la historia, en el que ambos distritos, Villa de Vallecas y Puente de Vallecas, ven reflejado su origen común, su trayectoria a través de los años y el desarrollo urbanístico previsto en esta zona de Madrid, que representa una oportunidad para construir la ciudad del futuro.

Además, representantes de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) han presentado alcalde de Madrid la edición de un cupón especial con el que se conmemora este hito histórico. /