Miles de ‘papás noel’ y elfos volverán a correr por el centro de Madrid: inscripciones ya abiertas

La XIV edición de la Carrera de Papá Noel El Corte Inglés volverá a teñir de rojo y blanco con los trajes de los participantes (salteado con el verde y blanco de los trajes de los elfos que lucen los menores de 12 años) el Paseo de la Castellana de Madrid el 21 de diciembre.

La prueba de 4,5 kilómetros comenzará a las 10.00h en el Paseo de Recoletos con la llegada del mismísimo Papá Noel y los 11.000 participantes que disfrutarán del recorrido urbano dando así comienzo a la Navidad de una forma deportiva y familiar. De cada una de las inscripciones 1€ irá destinado al proyecto “PRIMERA INFANCIA” de Cruz Roja, un proyecto que integra un conjunto de actuaciones dirigidas a apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad social para que, padres, madres y/o abuelos que están criando y educando a niños/as de 0 a 6 años, puedan responder a sus necesidades.

Los dorsales se pueden recoger en la Feria del Corredor, el espacio dedicado exclusivamente a la carrera que se encuentra en la séptima planta de Deportes de El Corte Inglés de Princesa y que estará operativo del 18 al 20 de diciembre de 10.00 a 22.00h, en horario comercial.

PAPÁ NOEL Y MAMÁ NOEL DE ORO 2025

A las 9.50h en el arco de salida se hará entrega del Papá Noel de Oro a Pablo Villalobos y de la Mamá Noel de Oro a Tamara Sanfabio, dos atletas madrileños que cada año participan en esta prueba de forma familiar. Pablo Villalobos ha sido internacional en todas las modalidades del atletismo, pista, campo a través ruta y montaña destacando su 5º puesto en el Campeonato de Europa de Maratón en 2010 y 7º de Europa de 5.000m en pista en 2006. Doble campeón de España de maratón 2011 y 2017 y de medio maratón en 2009. Tamara Sanfabio, campeona de España de maratón en 2011, récord de España de 2000m obstáculos durante casi quince años, bronce iberoamericano en 3000m obstáculos en 2006 y cinco veces primera española en las maratones de Sevilla y Madrid. Es la atleta que este año recibirá la Mamá Noel de oro y que ha sido ganadora de las dos últimas ediciones de esta prueba.

OTRAS ACTIVIDADES EN META

Una vez finalizada la Carrera los participantes podrán pasar por el photocall donde estará Papá Noel para recoger las cartas y posar en las fotos. En el camión escenario a las 10.30h habrá una sesión de Zumba Kids con Rafi Higuera y a las 11.00h tendrá lugar la entrega de premios. Acto seguido actuará el cantautor Antonio de la Rocha. La Biblioteca Infantil de la Fundación ONCE estará presente en la zona de postmeta con un pintacaras y un cuentacuentos para los más pequeños.

Xplora, que estrena patrocinio en la Carrera de Papá Noel, regalará mil goodie bags a los primeros elfos (niños) que se acerquen por su stand en la zona de meta con sorpresas y un código QR con descuento para los smartwatches, invitando a todos ellos a hacerse una foto en su photocall navideño. Y Toyota Kuruma recogerá desde las 9.00h de la mañana y hasta la finalización del evento, juguetes nuevos o seminuevos y material escolar que posteriormente entregarán a la Fundación Pajes Mágicos y la Asociación Encamino.