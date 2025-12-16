Los Teatros del Canal de Madrid reciben la Medalla de Honor de la Academia de las Artes Escénicas

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid han sido distinguidos este año con la Medalla de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de España, un reconocimiento a su trayectoria y consolidación como “referencia cultural imprescindible” para la región, España y el panorama internacional.

Desde su inauguración, ha afianzado su posición como uno de los principales espacios a nivel nacional y fuera del país. Sus cuatro salas —Roja Concha Velasco, Verde, Negra y Sala de Cristal— acogen una programación que abarca danza, teatro, lírica, música y propuestas híbridas.

El galardón pone en valor su compromiso con la excelencia artística, su impulso a la creación contemporánea y a la proyección exterior de la cultura en español. Asimismo, destaca por una línea programática caracterizada por su apertura a todos los públicos y el diálogo constante entre tradición y vanguardia, con una atención especial a la danza, seña de identidad del centro.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha celebrado esta distinción, “un motivo de profundo orgullo para la Comunidad de Madrid” al reconocer “un proyecto cultural sólido y abierto al mundo, que impulsa a creadores, promueve la excelencia artística y acerca las artes escénicas a todos los ciudadanos”.

Su estrecha colaboración con el Centro Coreográfico Canal —principal motor de residencias coreográficas del país— ha consolidado la propuesta dirigida por Ruperto Merino como un auténtico polo creativo, que acompaña a artistas y compañías desde las primeras fases de investigación inicial hasta el estreno en sala.

En este último año, además, los Teatros del Canal han reforzado su relación con Hispanoamérica, estableciendo colaboraciones con instituciones y festivales de varios países. La dramaturgia del Siglo de Oro ha sido otro eje destacado, de la temporada, reafirmando su posición como un espacio clave para la reinterpretación contemporánea de los clásicos.