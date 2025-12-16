ComunidadCultura y Ocio

Los Teatros del Canal de Madrid reciben la Medalla de Honor de la Academia de las Artes Escénicas

Gacetín Madrid

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid han sido distinguidos este año con la Medalla de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de España, un reconocimiento a su trayectoria y consolidación como “referencia cultural imprescindible” para la región, España y el panorama internacional.

Desde su inauguración, ha afianzado su posición como uno de los principales espacios a nivel nacional y fuera del país. Sus cuatro salas —Roja Concha Velasco, Verde, Negra y Sala de Cristal— acogen una programación que abarca danza, teatro, lírica, música y propuestas híbridas.

El galardón pone en valor su compromiso con la excelencia artística, su impulso a la creación contemporánea y a la proyección exterior de la cultura en español. Asimismo, destaca por una línea programática caracterizada por su apertura a todos los públicos y el diálogo constante entre tradición y vanguardia, con una atención especial a la danza, seña de identidad del centro.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha celebrado esta distinción, “un motivo de profundo orgullo para la Comunidad de Madrid” al reconocer “un proyecto cultural sólido y abierto al mundo, que impulsa a creadores, promueve la excelencia artística y acerca las artes escénicas a todos los ciudadanos”.

Su estrecha colaboración con el Centro Coreográfico Canal —principal motor de residencias coreográficas del país— ha consolidado la propuesta dirigida por Ruperto Merino como un auténtico polo creativo, que acompaña a artistas y compañías desde las primeras fases de investigación inicial hasta el estreno en sala.

En este último año, además, los Teatros del Canal han reforzado su relación con Hispanoamérica, estableciendo colaboraciones con instituciones y festivales de varios países. La dramaturgia del Siglo de Oro ha sido otro eje destacado, de la temporada, reafirmando su posición como un espacio clave para la reinterpretación contemporánea de los clásicos.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

El Hospital 12 de Octubre roza el éxito...

Madrid celebra el 600 aniversario de la llegada...

Jorge Drexler anuncia concierto en el Movistar Arena...

El hiperrealismo urbano de José Miguel Palacio llega...

Avanza el proyecto de la estación Soto Sur...

Madrid comparte su memoria y tradición gastronómica en...

La sanidad pública madrileña, primera en Europa que...

21 DISTRITOS despide 2025 con más de 35.000...

Los planes familiares y musicales llenan la agenda...

Cortada parcialmente la circulación en la Línea 12...

Comentarios