Madrid celebra el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica

La Comunidad de Madrid ha celebrado hoy, junto a la Fundación Secretariado Gitano, el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado hoy la sede de esta entidad donde se ha proyectado de forma dinámica la exposición itinerante conmemorativa compuesta por obras del artista Daniel Belchí, en las que captura algunos de los momentos más significativos de su historia y pone en valor su aportación a la sociedad española en ámbitos como el arte, la cultura y los oficios, además de rendir homenaje a quienes han defendido su identidad, orgullo y resistencia a lo largo de seis siglos.

La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social intercultural, sin ánimo de lucro, que trabaja desde hace 40 años por la promoción y la igualdad de oportunidades de estos ciudadanos en España, participando en consejos y plataformas de interlocución con las administraciones en el plano estatal, autonómico y local. En este marco, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales mantiene distintos acuerdos y acciones con asociaciones de esta comunidad en diversas áreas, con una inversión anual de cerca de un millón de euros.