El Hospital 12 de Octubre roza el éxito contra uno de los cánceres más complejos: un ensayo logra un 84% de pacientes sin recaídas

El Hospital público 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid participa en un ensayo clínico internacional en fase 3 que muestra una tasa estimada de supervivencia libre de progresión a los tres años cercana al 84 por ciento en pacientes con mieloma múltiple refractario con entre 1 y 3 líneas previas de tratamiento. Se trata del fármaco teclistamab -autorizado actualmente solo para recaídas tardías- combinado con el habitual daratumumab. Se espera que tras este ensayo el tratamiento se autorice desde primera recaída, cambiando la práctica clínica para estos pacientes.

El ensayo MajesTEC-3 con teclistamab más daratumumab se administró de manera aleatoria a una cohorte de 587 pacientes, con unos resultados que mejoran significativamente la supervivencia libre de progresión del tumor a los tres años, pasando de cerca de un 30 por ciento con el tratamiento habitual a más de un 83 por ciento.

Se trata de un tratamiento con anticuerpos biespecíficos. Este tipo de fármacos han supuesto una revolución en el mieloma múltiple, especialmente en pacientes refractarios. Estos anticuerpos biespecíficos -proteínas tratadas en laboratorio que actúan uniéndose por un lado a la célula cancerosa y por otra a la célula del sistema inmune o linfocito- consigue que esta última reconozca a la célula maligna, se active y la destruya. Lo que mejora las tasas de respuesta, prolonga la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global.

No se ha observado con la combinación de fármacos TEC/DARA mayor toxicidad que con cada fármaco administrado individualmente, ha sido bien tolerada, sin nuevas alarmas de efectos adversos importantes. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se origina en las células plasmáticas de la médula ósea impidiendo que esta produzca glóbulos rojos. La enfermedad se caracteriza por disfunción inmunitaria progresiva y múltiples recaídas.

Los síntomas son dolor en los huesos, fatiga, infecciones, daño renal y destrucción ósea. Es también una de las patologías que más han avanzado en las últimas décadas, pasando de una supervivencia de tres a más de diez años según Joaquín Martínez, jefe de Hematología del Hospital 12 de Octubre, quien explica que, sin embargo, hasta la fecha los tratamientos habituales no han impedido las recaídas muy frecuentes y hay pacientes que son refractarios a ellos. “Ahora, gracias a esta combinación de fármacos, tenemos pacientes en el ensayo que llevan más de tres años recibiéndolos y con remisión completa del mieloma. Son resultados muy significativos y seguramente se autorizará su comercialización muy rápido”.

Una vez autorizado el tratamiento para enfermos con mieloma múltiple en recaída o refractario, el doctor Martínez añade que en el futuro y tras los preceptivos ensayos espera que esta combinación de Teclistamab más daratumumab se autorice en primera línea tras el diagnóstico, lo que espera que aún prolongue más la supervivencia sin progresión de la enfermedad y la supervivencia global de los pacientes. El ensayo clínico MajesTEC-3 en fase 3 está financiado por Johnson & Johnson.