El Plan SURES de Madrid incorpora 18 nuevas actuaciones de reequilibrio con 25 millones de euros de inversión

La Comisión Permanente del Plan de desarrollo del sur y del este de Madrid (Plan SURES) ha celebrado hoy su XV sesión en la Escuela Municipal de Empleo Verde y Oficios de Usera, en la que se ha dado cuenta de la incorporación de 18 nuevas actuaciones que supondrán una inversión superior a 25 millones de euros en los distritos del sur y del este de la capital. A la reunión, han asistido los concejales de los nueve distritos del ámbito SURES, así como representantes de las áreas municipales implicadas, de las asociaciones y de los consejos de proximidad vinculados al plan.

Las nuevas actuaciones aprobadas se distribuyen en siete ámbitos de intervención en los nueve distritos del sur y del este, con proyectos de regeneración ambiental, recuperación del espacio público y recuperación económica e industrial (con cuatro intervenciones cada uno), cultura y deporte (con tres actuaciones) y promoción social, movilidad y transporte público y lucha contra la violencia de género, que incorporan una actuación cada uno. Estas iniciativas permitirán impulsar mejoras urbanas, sociales y económicas en distintos barrios, reforzando una intervención integral y coordinada entre las áreas de Gobierno y los distritos.

Desde su puesta en marcha, el Plan SURES ha aprobado un total de 262 actuaciones, de las que 211 (el 80 %) se encuentran ya finalizadas, en funcionamiento o en ejecución, tras la celebración de más de 200 reuniones de sus mesas técnicas. Este grado de avance refleja la consolidación del plan como una herramienta clave de intervención municipal en los distritos del sur y del este.

En términos presupuestarios, el Ayuntamiento de Madrid destinó 260 millones de euros al reequilibrio territorial en el periodo 2020-2023 y tiene prevista una inversión de 325 millones de euros para el periodo 2024-2027, de los que el 90 % se dirige a los distritos del sur y del este de la ciudad, reforzando el compromiso municipal con la reducción de desigualdades territoriales y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Nuevos proyectos del Plan SURES

En la Mesa Técnica de Regeneración Ambiental se han aprobado cuatro nuevas actuaciones en los distritos de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas, con una inversión que supera los 600.000 euros. En Villa de Vallecas, se impulsan tres proyectos de recuperación de espacios verdes para la ciudadanía, que incluyen la modernización de la zona verde Malpica de Tajo, la ampliación y mejora del parque infantil de la calle de Carrasca y la renovación de parterres y mobiliario urbano en la calle de Peña Cervera. En Puente de Vallecas, se incorpora la rehabilitación de la zona verde de la avenida del Monte Igueldo, con mejoras en áreas infantiles, zonas biosaludables, pavimentos y equipamientos.

En el ámbito de cultura y deporte, se han incorporado tres actuaciones con una inversión cercana a los dos millones de euros. En Moratalaz, se destinará cerca de un millón de euros a la mejora del auditorio del Centro Cultural El Torito. En San Blas-Canillejas, se renovará la Instalación Deportiva Básica Guadalajara con una inversión de 580.000 euros, que permitirá modernizar los campos de fútbol y los vestuarios. Por su parte, en Puente de Vallecas, la rehabilitación de la IDB Carlos Solé, con 400.000 euros, reforzará el apoyo al deporte de base mediante la mejora de pistas deportivas y vestuarios.

La estrategia de recuperación económica e industrial incorpora cuatro nuevas actuaciones con un presupuesto conjunto de cinco millones de euros. Entre ellas, se incluye una convocatoria de ayudas para fomentar el emprendimiento en mercados municipales con incentivos reforzados en los distritos del sur y del este; un programa de formación para la transformación digital del comercio en Usera, dirigido a 200 establecimientos; la reforma de naves de la Factoría Industrial de Vicálvaro, que permitirá crear un centro de servicios para el tejido industrial del polígono, y la creación de un recinto ferial en El Cañaveral, destinado a actividades comerciales, económicas y culturales.

En la estrategia de movilidad y transporte público, se ha aprobado una actuación de gran alcance: la remodelación de la plaza de Oporto y su entorno, en el distrito de Carabanchel, con una inversión de 5,3 millones de euros para el periodo 2026-2027. El proyecto abarca la propia plaza, la glorieta del Valle del Oro, la calle de la Oca y tramos de la calle del General Ricardos, configurando un eje cultural con espacios peatonales accesibles, mejoras de seguridad y una renovación integral de la urbanización.

Por su parte, la Mesa Técnica de Recuperación del Espacio Público ha aprobado cuatro actuaciones con una inversión total de 10,9 millones de euros. Dos de ellas corresponden a proyectos de regeneración urbana en el entorno de la calle Ibor, en Puente de Vallecas, con tres millones de euros, y en la colonia Urpisa, en Villa de Vallecas, con un millón de euros, centrados en la mejora del espacio entre bloques, la accesibilidad, la renaturalización y la iluminación. En el distrito de Latina, se acometerá la renovación de la urbanización del Polígono C, en el barrio de Las Águilas, con 1,2 millones de euros; mientras que en Villaverde se incorpora la segunda fase de la reforma de la Colonia Arechavaleta, con una inversión de 5,7 millones de euros, que permitirá completar la reurbanización integral del ámbito.

En el ámbito de promoción social, se ha aprobado una actuación dotada con 300.000 euros para el acondicionamiento del Centro Municipal de Mayores Monseñor Óscar Romero, en Carabanchel, con la creación de espacios polivalentes y la ampliación de áreas para actividades del centro.

Finalmente, dentro de la Mesa Técnica de Lucha contra la Violencia de Género, se incorpora al Plan SURES el primer Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) en el distrito de Puente de Vallecas, que se ubicará en el Centro Cultural Lope de Vega. Con una inversión que supera el millón de euros, este recurso permitirá coordinar y reforzar la atención a mujeres víctimas de violencia de género, mejorando la cobertura de servicios de igualdad en un distrito que hasta ahora no contaba con este tipo de equipamiento.