Madrid incentivará el reparto de mercancías de noche y la base de grúas de Colón pasará a ser un ‘hub’ logístico

El Ayuntamiento transformará la base de grúas de EMT Madrid de Colón en un hub de logística urbana y movilidad sostenible, fomentará el reparto de mercancías en horario nocturno sin afección a vecinos, introducirá notificaciones en tiempo real en la aplicación que utilizan los profesionales del reparto de mercancías y reducirá el horario de tarde en las zonas de carga y descarga para destinar estas plazas al aparcamiento de los vecinos.

Estas iniciativas forman parte del ambicioso paquete de actuaciones que se comenzarán a desplegar en los próximos meses como parte de la actualización de la Estrategia para la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) Madrid 360, que fue aprobada en 2022. La Estrategia DUM ha logrado en estos tres años la implantación de la aplicación para la carga y descarga inteligente, el aumento de la oferta de las plazas destinadas a la distribución de mercancías o el desarrollo de hubs de movilidad.

Unos avances que ahora el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, quiere consolidar mediante la incorporación de nuevas medidas que, por un lado, ayudarán a optimizar la operativa logística y la movilidad en la ciudad y, por otro, recogen las necesidades del sector. En concreto, serán ocho las medidas que se desplieguen en los próximos meses con ese objetivo.

Hub logístico de Colón: a lo largo de 2026, se licitará el proyecto para transformar la actual base de grúas de EMT Madrid en Colón. Se prevé dedicar 4.000 m2 al futuro hub logístico, que contará con puntos de recarga, plazas de carga y descarga, actividades cross-docking (procesos de envío de productos sin almacenamiento), reparto de última milla y taquillas. El hub de movilidad sostenible sumará 1.300 m2 y estará equipado con carga eléctrica de alta potencia, carsharing, bicimad, bicipark e intercambio de baterías (battery swap). Busca reducir el número de vehículos necesarios para la actividad logística en el centro de Madrid y optimizar las rutas, trasvasar la actividad logística a horas valle, preferentemente por la noche, potenciar la entrega de paquetería fuera de los domicilios y promover modos de reparto sostenible (bicicletas, vehículos eléctricos, etc.). Esta reforma se enmarca en los planes de transformación de parkings tradicionales en hubs de movilidad, que va a permitir que la ciudad vaya a cerrar 2025 con ocho instalaciones de estas características ya operativas en Canalejas, Recoletos, plaza de España, Santa Ana, Luna-Tudescos, paseo de Artilleros, plaza del Carmen y Cortes.

Descarga nocturna respetuosa: el Consistorio fomentará el uso de vehículos eléctricos para el reparto en horario nocturno (21:00-7:00 h) en ubicaciones sin afección a la población residente. Se avanzará con ello en la reducción de la presión logística en horario comercial, la mejora de la movilidad durante el día y el incentivo a la renovación de la flota de estos vehículos. El Ayuntamiento evaluará así la viabilidad de una logística más sostenible y silenciosa. Con dos viajes fuera de las horas punta, se eliminan siete viajes en los momentos de mayor congestión vial.

Optimización dinámica de los horarios: la medida incluirá la reducción del horario de las plazas de carga y descarga menos utilizadas. Muchas de estas reservas tienen horario partido, de 8:00 a 14:00 h y de 16:30 a 19:00 h, que genera ineficiencias ya que cada vez más comercios tienen horario continuo. La estrategia contempla suprimir el horario de tarde o reducirlo, dejando libre este espacio en la vía pública para dedicarlo al aparcamiento general. La concreción de esta medida se realizará tras analizar detenidamente cada caso, especialmente en zonas con alta presencia de restaurantes. Se consigue, de esta manera, reasignar el espacio público a usos más necesarios, reducir el ruido en zonas residenciales y el tiempo de búsqueda de aparcamiento para los vecinos y mejorar la planificación de rutas por parte de los profesionales de la distribución urbana de mercancía.

Notificaciones en tiempo real en la aplicación Madrid DUM 360: uno de los elementos centrales de la estrategia fue la puesta en marcha de esta aplicación en octubre de 2022, finalizando su periodo de prueba en septiembre de 2023. El número de usuarios es superior a los 131.000, con un crecimiento progresivo desde su creación. Este sistema ha gestionado casi 11,5 millones de operaciones de carga y descarga desde el inicio, con un promedio de 2,5 operaciones por usuario al día. En estos tres años, se ha reducido un 73 % el uso de vehículos sin distintivo y un 42 % el de vehículos con distintivo ambiental B, mientras que ha aumentado en un 71 % los vehículos Cero Emisiones y un 25 % los vehículos ECO. El Ayuntamiento incorporará ahora nuevas funcionalidades como las notificaciones en tiempo real que faciliten la gestión de rutas y entregas y fortalezcan la digitalización de la logística urbana.

Fomento de vehículos menos contaminantes: se propone mantener el mayor tiempo de estacionamiento para los vehículos ECO (un 50 % más) y para los Cero Emisiones (un 100 % más) y una mayor ventana de reparto. En paralelo, el Ayuntamiento dará continuidad al Plan de Ayudas Cambia 360 para los profesionales de la distribución urbana de mercancías.

Interlocución con el sector: se consolidará el actual espacio de diálogo con operadores, fabricantes, asociaciones empresariales, comercios y población para alinear las políticas municipales con las demandas de estos actores, aumentar la transparencia y promover una visión compartida de la ciudad.

Digitalización integral del sistema DUM: se incorporarán tecnologías novedosas que faciliten una gestión avanzada, eficiente y predictiva. En este contexto, Madrid participa en proyectos como Unchain o Mobilities for EU, orientados a desarrollar soluciones digitales de última generación. De esta forma, Madrid se consolida como referente en innovación logística a nivel europeo e incorporará herramientas de predicción y análisis para la toma de decisiones que optimizarán la planificación y uso de las plazas de carga y descarga, así como de las rutas logísticas, lo que reducirá su impacto ambiental.

Adaptación sectorial de la regulación de la carga y descarga: se avanzará en la adaptación del tiempo máximo de estacionamiento según el sector. Por ejemplo, se propone ampliar el máximo de 45 minutos permitido para los camiones botelleros en el distrito de Centro y se valorará la reducción del límite a 30 minutos para el resto de los sectores. Con esta medida, se optimizará la rotación de vehículos según las necesidades de cada sector y se aprovechará de manera eficiente el espacio.

Un diagnóstico que subraya el avance realizado desde 2022

El despliegue de las nuevas medidas se realizará después de que el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad haya realizado un exhaustivo análisis de las actuaciones aplicadas a partir de 2022 con la puesta en marcha de la Estrategia DUM Madrid 360. De ese estudio, destacan los siguientes datos: