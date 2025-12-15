Carabanchel estrena el renovado parque Manolito Gafotas con zonas de ocio y 1.162 nuevos árboles

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha visitado esta mañana el parque lineal Manolito Gafotas, que acaba de ser objeto de una renovación integral. La intervención en este espacio, ubicado entre la avenida de Carabanchel Alto y la carretera del Barrio de la Fortuna, en el distrito de Carabanchel, ha supuesto una inversión de 4,4 millones de euros y ha mejorado una superficie de más de 116.000 m² y 2,7 kilómetros de longitud.

Las obras de reurbanización han consistido en la renovación de los pavimentos, la actualización de los itinerarios peatonales conforme a la normativa de accesibilidad universal y la restauración paisajística con especies vegetales autóctonas. Todo ello, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales del entorno, dotando a los vecinos de un gran pulmón verde y reduciendo el impacto visual y acústico de la M-40.

Una intervención “terminada antes del plazo previsto, que marca calidad de vida y mejora la vida de los ciudadanos, que es el objetivo que tenemos en el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid”, ha afirmado el alcalde, a la vez que ha señalado que este nuevo espacio “pone a disposición de los vecinos de Carabanchel un lugar privilegiado”, con equipamientos como “la nueva biblioteca que está prácticamente finalizada o la nueva Unidad Integral de Distrito de la Policía Municipal”. El alcalde ha subrayado la “apuesta por la sostenibilidad, las zonas verdes y el medioambiente” que vertebran las actuaciones acometidas por el Consistorio.

El proyecto ha incorporado tres recorridos longitudinales este-oeste: una senda urbana peatonal, una senda forestal ciclista bidireccional y una senda forestal peatonal, estas dos últimas separadas por un parterre verde. Además, la zona triangular más amplia del parque ofrece diversas opciones de ocio, con áreas de juegos infantiles, espacios de ejercicio para mayores, zonas de petanca y calistenia, merenderos con sombra y una pista de baile. También se ha habilitado un mirador con zona estancial, una pista de patinaje y un anfiteatro al aire libre.

Los trabajos han incluido la instalación de alumbrado público con luminarias led de alta eficiencia, la colocación de casi un centenar de bancos y la plantación de 1.162 árboles y más de 27.000 arbustos. Asimismo, el proyecto de renovación ha incluido la puesta en valor de varios restos arqueológicos como la noria y otras estructuras asociadas al antiguo Palacete de la Duquesa de Santoña, del siglo XIX. La apertura del parque ha contado con una exhibición de hip hop a cargo de Élite Estudio Madrid y una demostración de patinadores, skaters y riders de la Federación Madrileña de Patinaje.

Una demanda histórica de los vecinos

Estas mejoras se suman a la intervención realizada en 2022, que permitió finalizar las actuaciones previstas en el plan de urbanización del PAU de Carabanchel, aprobado en 1999 y ejecutado por la junta de compensación. Con el proyecto recién finalizado, el Ayuntamiento ha dado un paso más allá, culminando la transformación integral del parque lineal Manolito Gafotas y atendiendo así una demanda histórica de los vecinos del distrito.