Avanza el proyecto de la estación Soto Sur de Cercanías de Madrid por 70 millones de euros

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha acudido hoy a la presentación del proyecto de obra de la futura estación Soto Sur de Cercanías de Madrid que contará con una inversión de cerca de 70 millones de euros.

La actuación ha sido presentada por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, en la antigua estación de Soto del Real, con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Noelia Barrado Olivares.

La inversión contempla la ampliación de la línea C-4B de Cercanías desde Colmenar Viejo hasta Soto del Real, actualmente en construcción, así como la construcción de una nueva estación, permitiendo el acceso a este servicio ferroviario a esta y otras poblaciones de la zona norte.

El delegado ha destacado que “esta inversión de casi 70 millones de euros en la prolongación de la línea C-4B y también en la construcción de la nueva estación en Soto del Real es un servicio muy importante en favor de la movilidad sostenible y en favor de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de toda la región del norte de la Comunidad de Madrid. Los vecinos de Soto del Real, Manzanares, Guadalix, Miraflores y del Boalo, todos ellos, sin duda, se verán beneficiados por esta importante inversión del Gobierno de España”.