El Ayuntamiento destinrá un millón de euros a la renovación de 12 viviendas degradadas en Barajas

El Ayuntamiento de Madrid destinará 1.053.500 euros a construir 12 nuevas viviendas en el edificio ubicado en Garganchón número 335, en el distrito de Barajas, tras demoler el edificio actual que se encuentra en avanzado estado de degradación. El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), Álvaro González, y la consejera delegada de la empresa municipal, Ana de Miguel, han firmado un convenio para poner en marcha esta intervención.

González ha explicado que “para llevar a cabo esta actuación, se ha designado a EMVS Madrid como ente gestor y promotor, por lo que se encargará de realizar los trabajos de urbanización, el seguimiento de las obras y el abono de las ayudas a los beneficiarios últimos de la actuación”.

González ha destacado que “el deficiente estado constructivo de este edificio requería de una renovación integral”. Esta actuación tiene un coste total de 2.623.480 euros y forma parte de un acuerdo de colaboración, en el marco del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Del total, el Consistorio destinará más de 1 millón de euros; el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aportará casi 1,3 millones de euros y el promotor aportará más de 276.000 euros.

Este importe se destinará a sufragar el coste de las obras de demolición y nueva construcción de este inmueble de 12 viviendas, así como el realojo de las familias afectadas, los gastos de la redacción de proyectos o informes técnicos y las obras de reurbanización y mejora de los espacios libres.