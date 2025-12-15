Madrid anuncia un Servicio de Gestión del Conocimiento para compartir su experiencia en discapacidad

La Comunidad de Madrid ha celebrado hoy la jornada Armonizando derechos, en la que expertos del ámbito de la discapacidad han analizado los avances y los retos en la aplicación de la Ley 8/2021, que regula el modelo jurídico de apoyos a las personas adultas con discapacidad.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha inaugurado la jornada, organizada por la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (AMAPAD) y la Universidad Pontificia Comillas, donde ha anunciado que el próximo año el Gobierno regional pondrá en marcha un nuevo Servicio de Gestión del Conocimiento, que permitirá compartir con entidades, profesionales y otras comunidades autónomas la información generada por la AMAPAD, habitualmente demandada por estos colectivos.

Dávila ha destacado el firme compromiso del Ejecutivo autonómico de seguir avanzando en la protección de derechos, mejorar los apoyos y garantizar un proyecto de vida digno para cada persona adulta con discapacidad. La AMAPAD promueve un modelo de intervención centrado en la voluntad, los deseos y las preferencias de los usuarios atendidos. Sus profesionales asisten al día a 4.663 ciudadanos con discapacidad en distintos trámites administrativos, consultas sanitarias o gestiones económicas y patrimoniales, siempre prevaleciendo las medidas establecidas judicialmente.