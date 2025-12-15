El Bosque de los Deseos recibe a cerca de 30.000 madrileños en solo 10 días

La Comunidad de Madrid ha recibido a cerca de 30.000 madrileños en el tradicional Bosque de los Deseos en tan solo 10 días desde que abrió sus puertas el pasado 5 de diciembre. Desde entonces, alrededor de 3.000 personas han querido vivir cada jornada esta experiencia gratuita organizada por Metro en la céntrica Plaza de Pontejos, con 12 abetos que representan cada una de las líneas del suburbano y que recogen los mensajes de los visitantes.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional invita a todos los ciudadanos a sumergirse en la magia de la Navidad a través de una insignia del transporte público como Metro y con un decorado repleto de música, luces y color. El Bosque de los Deseos, disponible hasta el próximo 6 de enero, propone un recorrido en el que varios guardabosques animan y acompañan a los asistentes, creando un ambiente lleno de ilusión.

Además, en el acceso se han instalado soportes con códigos QR que activan una animación de realidad aumentada con la que pequeños y mayores pueden conocer al duendecillo Rondel, que explica en qué consiste esta actividad y cómo participar.

Villancicos navideños y espectáculos de luz y sonido

Más allá del tradicional recorrido, la compañía metropolitana ha diseñado también otras actividades para sorprender a los visitantes. Así, del 19 al 22 de diciembre se realizarán llamativos espectáculos de luz y sonido, con distintos pases programados a las 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas. Además, como novedad, el coro All4Gospel amenizará el Bosque de los Deseos con la interpretación de su repertorio navideño las tardes del 19 y 20, en ambas ocasiones a las 17:30 y a las 18:30.

El horario habitual de este espacio es de 10:00 a 22:00 horas, salvo fechas señaladas como el 24 y 31 de diciembre, cuando permanecerá abierto hasta las 18:00, al igual que el 5 de enero. Por su parte, el día de Reyes estará disponible de 16:00 a 22:00, mientras que en Navidad y Año Nuevo cerrará sus puertas.

También en la Plaza de Pontejos se encuentra la Casita Solidaria, por la que pasarán distintas asociaciones y fundaciones, con el objetivo de dar visibilidad a su labor y fomentar la colaboración ciudadana.