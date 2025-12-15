Madrid presume de mínimos históricos de contaminación: la oposición alerta del «incumplimiento» de la futura norma europea

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presidido este lunes la tercera Comisión de Calidad del Aire del mandato en el Palacio de Cibeles. Como es habitual en esta cita de periodicidad anual, se ha dado cuenta de la evolución de los valores de calidad del aire durante los años 2024 y 2025, los periodos con los niveles de dióxido de nitrógeno (NO 2 ) más bajos de la serie histórica.

El responsable del ramo ha recalcado que la bajada progresiva de este contaminante se debe a la aplicación de las medidas contempladas en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 desde el año 2019 y ha adelantado que la capital volverá a cumplir, por cuarto año consecutivo, con la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.

Como ha señalado, Madrid infringió desde 2010 y hasta 2021 los umbrales de dióxido de nitrógeno (NO 2 ) establecidos en el Valor Límite Anual de la Directiva, cuyo máximo se fija en 40 microgramos por metro cúbico (μg/m3). Hoy, ha dicho, no rebasa los 31 μg/m3.

El delegado ha informado sobre los buenos resultados que arroja el último Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): la ciudad ha reducido en un 53,8 % las emisiones totales desde el año 2000 gracias, sobre todo, a la disminución de los contaminantes del tráfico por carretera. En el conjunto del país, sin embargo, ha disminuido la huella de carbono en un 29,31 %. Si la comparativa se hace desde 2019, el descenso es del 27,9 % en la capital, mientras que en España ha sido del 12,6 %, un dato relevante, sobre todo teniendo en cuenta que desde 2019 el municipio ha incrementado su población en 261.798 habitantes, pasando de los 3.266.126 a los 3.527.924 empadronados a 1 de enero de este año. Carabante ha apuntado que, en el periodo 2015-2019, el país adelantó a Madrid en el proceso de disminución de estos gases atmosféricos con una disminución del 7 % frente al 3,5 % de la capital.

La emisión per cápita de gases de efecto invernadero en Madrid actualmente representa el 2,7 % del conjunto de España. En 2019 suponía el 3,2 %, en 2015 el 3,4 % y en 2020 el 4,1 %.

El Protocolo de contaminación, inactivo 1.460 días

Carabante ha recordado que, gracias a la mejora de la calidad del aire por las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, el Protocolo para episodios por contaminación que se aprobó en marzo de 2015 no se ha activado desde hace cuatro años. La última vez fue del 16 al 18 de diciembre de 2021, cuando tuvo que limitarse la velocidad a 70 km/h en la M-30 y en los tramos de las carreteras de acceso a Madrid.

En 2021, hubo dos episodios (siete días) en los que se activó el protocolo: del 16 al 19 de enero y del 16 al 18 de diciembre. En 2020, se activó en un episodio que duró tres días consecutivos, del 8 al 10 de enero. En 2019, con Madrid Central ya en vigor, hubo que implementarlo en tres periodos (14 días): del 1 al 6 de enero, del 15 al 18 de enero y del 26 de febrero al 1 de marzo. Durante 2018, se activó en cuatro episodios (12 días): del 23 al 25 de enero, del 5 al 7 de diciembre, del 11 al 12 de diciembre y del 25 al 28 de diciembre. En 2017, se llegó a alcanzar 43 días con el protocolo activo durante siete episodios. Uno de ellos llegó a durar 11 días seguidos. En 2016, hubo dos episodios con una suma de diez días.

Novedades en la red de calidad del aire

En la comisión, se ha trasladado la incorporación de mejoras en la red de calidad del aire de Madrid, compuesta por 24 estaciones. Desde el 1 de enero de este año se han instalado analizadores de PM10 y PM2,5 en las estaciones de Ensanche de Vallecas y plaza de España y otro de PM2,5 y PM10 en Tres Olivos. Desde el 1 de septiembre, se han ampliado las mediciones de la estación de Barajas con un equipo de PM10 y otro de benceno.

También se ha señalado que, desde el 10 de abril, se ha habilitado una nueva aplicación móvil para conocer la calidad del aire de la ciudad, integrada en Madrid Móvil. Es más accesible y contiene información histórica; gráfica de la evolución de cada contaminante las 24 horas; predicción del día en curso y el siguiente, e información sobre posibles episodios de contaminación e incidencias en las estaciones de la red de vigilancia.

Críticas de la oposición: incumplimiento futuro y ozono

Los grupos de la oposición han reaccionado a las cifras con escepticismo, señalando que el optimismo del Gobierno local no se corresponde con otros indicadores y futuros requisitos normativos.

Más Madrid

El portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, afirmó que, a pesar de que el PP presume de su gestión, Madrid no cumple con los valores que la nueva normativa europea de calidad del aire exigirá a partir de 2030 para proteger la salud de la población. Rubiño añadió que la capital tiene un problema reconocido con los niveles de ozono troposférico, ante el cual el Ayuntamiento «no hace nada». Más Madrid propone la adopción de tres medidas clave:

Reducción del tráfico, principal causante de la contaminación. Mejora del transporte público, exigiendo la contratación de los 300 conductores de la EMT que, según el grupo, faltan. La aprobación urgente de un protocolo de actuación ante episodios de alta concentración de ozono.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

El concejal socialista Ignacio Benito calificó de «incomprensible» el optimismo del Gobierno de Almeida, teniendo en cuenta las 2.000 muertes anuales atribuidas a la contaminación en Madrid. Benito admitió que «se han producido mejoras» pero advirtió que «hay muchos indicadores en rojo que no avalan ese optimismo injustificado». Subrayó que:

El ozono troposférico está disparado .

está . El nivel de NO2 incumple los nuevos límites de la Unión Europea .

los . Solo medidores puntuales, como el de la Casa de Campo, cumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, el concejal denunció la «opacidad» del Ayuntamiento, señalando que distritos como Latina, Vicálvaro y San Blas carecen de estaciones de medición de calidad del aire, lo que implica que «medio millón de madrileños y madrileñas… desconocen esta información tan sensible». El PSOE recordó que llevó una proposición al Pleno para ampliar la red a los 21 distritos, la cual fue rechazada.